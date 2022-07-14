كلوب يوضح إصابة جوتا وأليسون

تعرض ثنائي ليفربول ديوجو جوتا وأليسون بيكر للإصابة في معسكر الفريق في آسيا.

ولعب ليفربول مباراة ودية في تايلاند ضد مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء، ويواجه كريستال بالاس في سنغافورة يوم الجمعة.

وغاب المهاجم البرتغالي عن المباراة الودية أمام مانشستر يونايتد في بانكوك بسبب إصابة في العضلة الضامة يعاني منها منذ مشاركته مع منتخب بلاده في التوقف الدولي بشهر يونيو الماضي.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "جوتا سيئ الحظ، فهو لم يشارك ضد يونايتد بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب البرتغال".

وأضاف "لقد تدرب يوم الأربعاء بشكل طبيعي لكنه تعرض للإصابة مرة أخرى في المكان نفسه، علينا انتظار نتائج الآشعة".

وعن موقف حارسه البرازيلي، كشف "أليسون لم يكن جاهزا بنسبة 100%، لقد أنهى التدريب في وقت مبكر، بعدما شعر بشيء ما".

وأكمل كلوب "علينا الانتظار لمعرفة تطورات ما يشعر به".

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في أول ودياته استعدادا للموسم الجديد، خسر ليفربول أمام غريمه التقليدي يونايتد برباعية دون رد في بانكوك في تايلاند في أولى مباريات الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

وقال يورجن إن خوض مباراة مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء جاءت في وقت مبكر بالنسبة لفريقه الذي لم يكن مستعدا لها.

وتحدث كلوب عقب المباراة قائلا: "بوضوح المباراة أتت بشكل مبكر بالنسبة لنا ولبعض اللاعبين".

وأضاف "أعتقد أن أننا نتفق أننا رأينا بعض الأمور الجيدة في المباراة ولكن في اللحظات الحاسمة لم نكن جيدين خاصة فيما يتعلق بإنهاء افرص".

وواصل "لقد أهدرنا العديد من الفرص لكن يونايتد أبلى بلاء حسنا في تلك اللحظات واستغلوا الفرص التي أتيحت لهم".

وشدد كلوب "رغم كرهي للهزيمة لكن الآن كل اللاعبين حظوا بـ30 دقيقة لعب وبالنسبة لآخرين في ثالث يوم تدريب لهم المباراة كانت قاسية عليهم ولكن هذه هي حياة اللاعب المحترف، والآن يتعين علينا العمل".

وأتم "ربما استطعنا تسجيل الأهداف وإدراك التعادل بعد تأخرنا بهدف وأعرف أن كرة القدم تتعلق بالنتائج لكن نحن نحضر أنفسنا لموسم كامل جديد ولم يكن لدينا فرصة لنحضر أنفسنا لتلك المباراة".

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