أريجو ساكي: تمنيت تدريب صلاح يوما ما

الخميس، 14 يوليه 2022 - 13:44

كتب : FilGoal

صور تجديد محمد صلاح لتعاقده مع ليفربول

تمنى المدرب الإيطالي الشهير أريجو ساكي تدريب محمد صلاح نجم ليفربول يوما ما.

المدرب البالغ من العمر 76 عاما يطلقون عليه "أشهر شخص غير مهم في تاريخ كرة القدم". كان بائع أحذية وأصبح اسطورة. كتب قواعد الخطط لتغيير شكل الدوري الإيطالي وجنى من الميداليات ما يكفي ليطلقون عليه لقب "الأستاذ".

وعن اللاعب الذي تمنى تدريبه، قال ساكي "سأختار لاعبا ملتزما، لا يشعر بأنه البطل الأوحد ويناسب أفكاري".

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وأضاف في تصريحات لجريدة لاجازيتا ديللو سبورت "كنت دائما أنظر إلى عقلية اللاعب قبل النظر إلى قدميه. لأننا يمكن أن نطور المهارات بالتدريب، ولكن ليس العقلية".

وتابع "أحب مهاجمي ليفربول في طريقة لعبهم. يركضون في المساحات ويعملون مع الفريق بشكل جماعي".

وشدد "سأختار تدريب صلاح، الذي قد لا يكون النجم الأوحد، لكنه مثالي بالنسبة لرؤيتي للمهاجمين".

ساكي الفائز بالدوري الإيطالي والبطولة الأوروبية والسوبر الأوروبي وكأس إنتركونتينينتال مع ميلان. هو مدرب إيطاليا في كأس العالم 1994 وأحد أعظم مفكري ومخططي كرة القدم عبر التاريخ.

وساكي تحدث لـFilGoal.com عام 2016 عن ماذا ينقص محمد صلاح ليعيش نقلة نوعية؟

فأجاب الإيطالي المخضرم "شئ مهم. هو لاعب يضحي كثيرا لكنه يحتاج دائماً للتواصل مع الفريق واللعب دائماً من أجله. عليه التطور من هذه الناحية

استمع إلى الجزء الخاص بحوار FilGoal.com مع "الـميستر" أريجو ساكي عن محمد صلاح:

هذا الصيف مدد النجم المصري عقده مع ليفربول لمدة 3 مواسم جديدة.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما في عام 2017 مقابل 42 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي آنذاك.

ومنذ ذلك الحين خاض مع الفريق 254 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 156 هدفا وصنع 63 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وظفر صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، المرة الأولى كانت في موسم 2017-2018 عندما سجل 32 هدفا وهو رقم قياسي منذ إقرار المسابقة بمشاركة 20 فريقا.

وكانت المرة الثانية في موسم 2018-2019 بـ22 هدفا بالتساوي مع ساديو ماني زميله السابق في ليفربول وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال آنذاك.

أما المرة الثالثة فكانت في موسم 2021-2022 بـ23 هدفا بالتساوي مع لاعب توتنام سون هيونج مين.

وحل صلاح وصيفا في سباق الهدافين في موسم 2020-2021 بعدما سجل 22 هدفا بفارق هدف واحد فقط عن مهاجم توتنام هاري كين الفائز بالجائزة.

ويعد صلاح هو ثاني أكثر المتوجين بجائزة هداف الدوري الإنجليزي خلف بالتساوي مع هاري كين وآلان شيرار مهاجم نيوكاسل السابق.

ويبتعد صلاح عن أكثر المتوجين بالجائزة الأسطورة الفرنسية ومهاجم أرسنال السابق تيري هنري بفارق جائزة واحدة فقط.

وتوج صلاح بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين وهي أعرق الجوائز في الكرة الإنجليزية مرتين الأولى كانت في 2018 والثانية في العام الجاري.

أما جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي فظفر بها مرة واحدة فقط في سنة 2018.

وفيما يتعلق بجائزة أفضل لاعب في الشهر فقد فاز بها أربع مرات من قبل ويبتعد عن أكثر المتوجين بها سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق وهاري كين بواقع ثلاث جوائز.

وبدأ صلاح مسيرته مع المقاولون العرب ومنه انتقل إلى بازل السويسري في 2012 ثم تشيلسي في 2014.

وأعير صلاح إلى فيورنتينا الإيطالي في عام 2015 وبعد موسم واحد فقط أعير إلى مواطنه روما.

وتحولت الإعارة إلى فريق العاصمة الإيطالية لانتقال نهائي وبقى مع الفريق حتى 2017 ليحط الرحال في ميرسيسايد ويصنع أسطورته في ليفربول.

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