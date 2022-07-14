ليفربول يواصل مسيرته مع راعي قمصانه حتى 2027

سيواصل ليفربول مسيرته مع راعي قمصانه بنك ستاندرد تشارترد حتى 2027.

وأعلن النادي يوم الخميس تجديد عقد الرعاية حتى صيف 2027.

وبذلك يستمر التعاون بين الطرفين لمدة 17 عاما، إذ بدأ تعاونهما في 2010.

ويعد البنك خامس شركة ترعى قمصان ليفربول طوال تاريخه.

وتتضمن هذه الاتفاقية رعاية فريق سيدات ليفربول.

ليفربول توج بـ7 ألقاب منذ رعاية ستاندرد تشارترد لقمصانه، بدأها بكأس رابطة المحترفين في 2012.

ثم حصد 6 ألقاب في المواسم الأخيرة، بدأها بدوري أبطال أوروبا 2019، ثم كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه.

كما حصد لقب الدوري الإنجليزي في 2020 وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2022.

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