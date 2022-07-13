تحقيق في الجول – رعاية اللاعبين الأجانب.. بين تيسير حياة المحترفين في أوروبا والغياب عن الأندية المصرية

هل تخيلت يومًا أن تسافر إلى بلد لا تعلم عنه شيئا، ولا تعرف به أي فرد، ويجب أن تعيش هناك وتؤدي عملك؟

ماذا ستفعل إذا انتقلت معك أسرتك إلى هذا البلد؟ كيف ستمارس روتينك اليومي خارج حدود عملك؟ ماذا إذا احتجت أي شيء خارج ملعب كرة القدم مثل إلحاق أبنائك بأحد المدارس في هذا البلد أو احتجت أحد المطاعم أو المستشفيات أو تأجير سيارة أو حتى إصلاح عطل ما في منزلك؟ بمن ستتصل؟ مع من ستتواصل لحل هذه المشكلات؟

أحد أكثر العاملين عرضة لترك بلادهم، والانتقال للعمل في بلاد أخرى، هو لاعب كرة القدم.

قد يتلقى لاعب كرة القدم عرضًا للعب في أحد البلدان التي لا يعلم عنها ولا عن ثقافتها شيئًا، بل ولا يتحدث لغتها، فكيف سيستطيع اللاعب العيش هناك؟ ماذا إذا انتقلت أسرته للعيش معه في هذا البلد الجديدة؟ كيف سيمارسون روتينهم اليومي في ظل كل هذه العقبات؟

هنا يأتي دور قسم رعاية اللاعبين، أو ما يعرف بـPlayer Care Department.

ظهر في الأندية الأوروبية قسم رعاية اللاعبين، كأحد الوسائل التي يتم من خلالها تسهيل الحياة على اللاعبين الأجانب الذين يعيشون في بلدان جديدة عليهم.

يوفر مسؤولو هذا القسم سبل الراحة، ومساعدة اللاعبين في كل الأمور التي يحتاجون المساعدة فيها خارج الملعب.

يمتد دور قسم رعاية اللاعبين إلى المساعدة في اختيار مطاعم، أو مستشفيات، أو مدارس، أو متاجر فاخرة، أو إصلاح أعطال ما في المنزل، أو توفير مكان لإقامة حفل ما، أو حتى شراء ملحقات ألعاب البلايستيشن، كما سنتعرف في السطور المقبلة.

يساعد مسؤول رعاية اللاعبين في حل المشكلات التي تواجه أي لاعب وافد إلى بلد جديدة لا يعرف عنها شيئًا، وبالتالي يتسنى للاعب التركيز على عمله داخل الملعب فقط دون أن ينشغل بأي مشاكل أخرى.

إنشاء مناخ صحي للاعبين يساعدهم في التركيز على ما يقومون به داخل الملعب، وهو أمر أساسي للاستفادة من اللاعب لأقصى درجة ممكنة، في ظل الأموال التي يتم إنفاقها على لاعبي كرة القدم الآن.

قد يكون اللاعب موهوبًا، ولديه إمكانيات فنية رائعة، لكنه يفشل في تقديم أفضل ما لديه، بسبب بعض المشكلات التي يعاني منها خارج الملعب، خاصة في ظل تواجده في بلد جديد غير الذي نشأ فيه.

في السطور التالية سنتعرف أكثر على دور قسم رعاية اللاعبين في أوروبا، ووجهات نظر عدة أطراف حول هذا الأمر، لكن قبل ذلك نسرد قصة أحمد حسام "ميدو" عندما كان محترفا في نادي جنت البلجيكي.

يروي المصري أحمد حسام "ميدو" في حوار تليفزيوني سابق، موقفًا حدث معه أثناء تواجده في نادي جنت البلجيكي، ومنه سنتبين أهمية قسم رعاية اللاعبين، وكل ما يلي على لسان ميدو:

"كنت أسكن في أحد الفنادق الصغيرة عندما كنت لاعبًا في نادي جنت البلجيكي، وكنت أعيش وحيدًا وأريد الاتصال بأسرتي في مصر، فقضيت أول 10 أيام لي في بلجيكا أخرج من الفندق يوميا في أجواء ممطرة وباردة، وأسير على قدميّ في أحد الطرق السريعة لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة، لكي أذهب لمكان فيه هاتف أستطيع الاتصال من خلاله بأسرتي وأصدقائي"

"لاحظ مدير الفندق خروجي المتكرر يوميًا، فسألني عن السبب، فحكيت له القصة، وكان رده أنني كنت أستطيع الاتصال بأسرتي في مصر عن طريق الهاتف الموجود في غرفتي دون الاضطرار للخروج من الغرفة في الفندق".

واجه ميدو الأمطار والجو البارد والسير لمسافات طويلة لمدة 10 أيام، وكان من الممكن أن تزيد المدة، بسبب عدم درايته بوسائل الاتصال على سبيل المثال في البلد الجديد الذي انتقل إليه، وبالطبع في حالة وجود قسم رعاية اللاعبين في ذلك التوقيت في النادي، لم يكن على ميدو أن يعاني كذلك على الإطلاق، فببساطة كان سيسأل الموظف المسؤول عن كيفية الاتصال، وسيساعده المسؤول في الوصول لأفضل وسيلة اتصال بسهولة.

في المقابل، هناك لاعب مصري آخر تعامل مع مسؤولي هذا القسم أثناء احترافه، واستفاد منه، وتمت مساعدة أحد أفراد أسرته بواسطة قسم رعاية اللاعبين أثناء غيابه، وهو اللاعب صاحب المسيرة الطويلة في تركيا أيمن عبد العزيز.

تواصل FilGoal.com مع أيمن عبد العزيز لمعرفة تجربته مع قسم رعاية اللاعبين، وكل ما يلي على لسانه:

"تعاملت مع هذا القسم في تركيا، فأي لاعب أجنبي يأتي إلى تركيا مع أسرته، يساعدونه في الحصول على ما يحتاجه من مدرسة أو أي شيء".

"هم يسألونك عما تحتاج أولًا، وبناءً على ما تطلب يعرضون عليك خيارات، ثم تختار أنت ما تريد"

وأوضح أيمن عبد العزيز أن قسم رعاية اللاعبين في أحد الأندية التي لعب فيها ساعده في أزمة صحية أصابت زوجته أثناء غيابه، فقال:

"في أحد المرات كنت في تدريب فريقي، وزوجتي كانت حبلى، وأصابها التعب، فتوجه مسؤولو رعاية اللاعبين إليها لمساعدتها عندما علموا بذلك، وقاموا بالإجراءات اللازمة، ولم يخبروني بشيء حتى أنهيت التدريب، ثم أخبروني بهدوء بما حدث حتى لا يصيبني الهلع، وكانت زوجتي قد أصبحت بحالة جيدة عندما علمت".

"يساعد قسم رعاية اللاعبين في عدم تشتيت اللاعب داخل الملعب، ويجعلونه لا يحمل أي مسؤولية كبيرة، فهم يساعدونه فيما يريد، بالتالي يساعد ذلك اللاعب في عدم تشتيت تركيزه عن الملعب".

ويرى أيمن عبد العزيز ضرورة إنشاء قسم لرعاية اللاعبين في الأندية في مصر، فقال: "يجب أن يكون مثل هذا القسم في مصر، لكن لا يوجد اهتمام به حاليًا".

حوار من داخل الكواليس

يعد الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأقوى والأكثر جذبًا للمتابعة الجماهيرية حول العالم، وبالطبع يوجد في كل نادٍ قسم لرعاية اللاعبين أو Player Care Department.

وعندما تريد معرفة تفاصيل حول رعاية اللاعبين بشكل صحيح، فبالطبع لا يوجد مسؤول أفضل من العاملين في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الأقوى في العالم، ليشرح هذا الجانب في كرة القدم.

أجرىFilGoal.com حوارًا مطولًا مع دانيل جاكسون المسؤول في قسم رعاية اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثامبتون، للحديث عن وظيفة رعاية اللاعبين وكل ما يتعلق بهذا الأمر، ولتوضيح الصورة بشكل أكبر وشرح هذا الجانب الجديد في كرة القدم، وكان لنا الحوار التالي:

كيف تشرح دورك كمسؤول في قسم رعاية اللاعبين للجماهير؟

- العناية باللاعبين مجال جديد نسبيًا في عالم كرة القدم، أود أن أقول إن الهدف الرئيسي من هذا الدور هو مساعدة اللاعبين في حل أي مشاكل أو أمور لديهم خارج الملعب، حتى يتمكنوا من الأداء بكامل طاقتهم على أرض الملعب بأقل قدر ممكن من المشتتات.

- هذا مهم بشكل خاص عندما نتعاقد مع لاعبين جدد، لم يسبق لهم العيش في إنجلترا، أو لا يعرفون الثقافة الإنجليزية.

- على سبيل المثال، إذا انتقل لاعب مصري إلى إنجلترا لأول مرة، فمن المحتمل ألا يكون على دراية بالتفاصيل التي تتعلق بالعثور على منزل أو مدرسة لأطفاله، لذلك نحن نساعد جميع التعاقدات الجديدة في الاستقرار في ساوثامبتون مع تقليل المشاكل بقدر الإمكان.

- سنساعدهم في العثور على منزل وسيارة ومدرسة لأطفالهم، نحن نساعدهم في كل شيء، للتأكد من أن اللاعب مرتاح قدر الإمكان في أسرع وقت.

- تعتبر رعاية اللاعب أيضًا دورًا تفاعليًا للغاية، من الشائع جدًا أنه يتعين عليك التعامل مع المشكلات في لحظة حدوثها بسرعة، فقد تكون مشكلة شخصية لدى لاعب، أو ربما تكون مشكلة لدى أسرته ويحتاجون إلى المساعدة في شيء ما، لذلك عليك أن تكون مستعدًا لأي شيء.

ما مدى أهمية قسم رعاية اللاعبين في كرة القدم الحديثة؟ هل يمكن أن يؤثر على نتائج الفريق بشكل مباشر؟

- رعاية اللاعبين تزداد أهمية في كرة القدم كل موسم.

- في الدوري الإنجليزي الممتاز، أصبح لدى كل فريق الآن شخص واحد على الأقل مسؤول عن رعاية اللاعبين في كل فريق، ولم يكن هذا هو الحال قبل بضع سنوات.

- كما أصبح قسم رعاية اللاعبين أكثر شعبية في أوروبا، حيث تمتلك فرق مثل يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني أقسامًا ناجحة لرعاية اللاعبين، وسوف تستمر في التطور.

- أعلم من خبرتي أن قسم رعاية اللاعبين الجيد يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على اللاعب، أفكر في الأمر ببساطة، إذا كان اللاعب سعيدًا، فإن أداءه بشكل عام سيكون أفضل، وإذا لم يكن اللاعب سعيدًا، فمن الممكن أن يؤدي بمستوى أقل.

- لذا، نعم، أعتقد أن رعاية اللاعبين لديها القدرة على التأثير، لكن ليس بالضرورة على أداء اللاعب، لأن هذا يرجع إلى عدد من العوامل المختلفة، ولكن في المقام الأول يمكن أن تساعد في زيادة ما يمكن أن يقدمه اللاعب إذا كان سعيدًا.

في أي مجالات خارج كرة القدم يشارك مسؤول رعاية اللاعبين؟

- نحن نعمل مع العديد من الشركات المحلية المختلفة في ساوثامبتون، لدينا علاقات كبيرة مع وكلاء العقارات وتجار السيارات والفنادق، من المهم جدًا أن يكون لديك علاقات قوية في المجتمع المحلي، لأنها يمكن أن تساعد في تسهيل الحياة كثيرًا.

- جزء من مهمتنا أيضًا هو المساعدة في حماية اللاعب من الأشخاص الذين ليس لديهم نوايا صافية، وقد يرغبون في استغلال اللاعبين من أجل المال وما إلى ذلك، لذلك، نتأكد من أن كل شخص في جهات الاتصال التي أملكها صادق وموثوق به، ومن ليس كذلك لن نعمل معه.

مع من تتعامل كموظف في قسم رعاية اللاعبين؟ مع اللاعبين فقط أم أكثر من ذلك؟

- بجانب أننا نتحدث بانتظام مع اللاعبين، نعمل أيضًا مع عدد من الأشخاص داخل النادي.

- يعمل قسمنا عن قرب مع أخصائيي العلاج الطبيعي والأطباء في حالة إصابة اللاعب، وكذلك مع المدربين والمحللين.

- نعمل أيضًا عن قرب مع المركز الإعلامي لدينا فيما يتعلق بظهور اللاعبين وجلسات التصوير.

هل يمكن استشارة مسؤول رعاية اللاعبين في المشاكل الشخصية جدًا للاعبين؟

- هذا يعتمد على علاقتك مع اللاعب، إذا كانت لديك علاقة وثيقة مع أحد اللاعبين، فمن الطبيعي تمامًا أن يتحدث معك بشأن أمر شخصي، ولكن أيضًا من المستحيل أن تكون لديك هذه العلاقة الشخصية مع كل اللاعبين، فقد يكون للبعض علاقة وثيقة مع مدرب أو معد بدني، وقد يكونون أكثر راحة في التحدث إليهم بدلاً منك، لذلك كل هذا يتوقف على علاقتك بهم.

ما هي الجوانب الغريبة والطريفة والصعبة في وظيفة رعاية اللاعبين؟ لكل فئة إجابة.

- الجانب الغريب: أحب أن أكون قادرًا على تقديم حل لكل مشكلة، حتى لو كان أمرًا لا أمتلك معلومات كثيرة عنه، لذلك لديّ بعض العلاقات الغريبة جدًا، مثل التعامل مع أماكن بيع بطاقات اللاعبين في لعبة فيفا على البلايستيشن، أو التعامل مع المتسوقين الشخصيين في المتاجر الفاخرة في لندن.

- الجانب الطريف: التفاعلات اليومية بين اللاعبين، يكون من الطريف دائمًا رؤيتهم يضحكون ويخادعون بعضهم البعض في التدريب.

الجانب الصعب: إدارة وقتك، يجب أن تكون متاحًا تحت الطلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في حالة حدوث أي حالات طوارئ، قد يكون الأمر صعبًا جدًا في بعض الأحيان، ولكنه جزء ضروري في الوظيفة.

هل يمكنك إخبارنا من هم أكثر اللاعبين الذين كان من السهل التعامل معهم خلال مسيرتك؟

- نحن محظوظون جدًا في ساوثامبتون، لأن لدينا فريقًا رائعًا من اللاعبين الذين يتمتعون جميعًا بالروعة في التعامل معهم، إنه من الرائع امتلاك قادة مثل جيمس وارد براوس وأوريول روميو، يسعدهم دائمًا المساعدة في أي شيء، إنه فريق رائع أن تكون جزءًا منه.

هل تعاملت أثناء عملك مع أي لاعب مصري من قبل؟

للأسف ليس بعد، ولكن من المثير رؤية بعض اللاعبين المصريين الرائعين في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي.

كان هذا حديث FilGoal.com مع أحد موظفي قسم رعاية اللاعبين في نادي ساوثامبتون، وفيه تم الكشف عن جوانب عديدة ربما من غير المعتاد للمتابع المصري رؤية موظف مسؤول عنها.

على الجانب الآخر، هل يوجد مثل هذا القسم في مصر؟ هل يوجد من يقوم بدور مسؤولي رعاية اللاعبين مع المحترفين الأجانب الذين يتوافدون إلى الكرة المصرية؟

FilGoal.com تواصل مع أحد أنجح المسؤولين عن التعاقد مع اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي السابق في التعاقدات، لسؤاله عن وجود مثل هذا القسم في مصر، واحتمالية تواجد من كان يقوم بدور مشابه في الكرة المصرية أثناء وجوده كمدير للتعاقدات في النادي الأهلي، وكل ما يلي على لسانه:

"لا يوجد مثل هذا القسم في مصر، فهذه تعد رفاهية كبيرة جدًا، كذلك قد تهاجمك اتهامات بالحصول على عمولات من الأماكن التي تنصح بها، مثل الفنادق".

"أعتقد أن التعرف على بلد جديد مثل مصر ليس صعبًا، فخلال أسبوع سيستطيع اللاعب معرفة ما يريد في مصر".

"اللاعب يستطيع تلقي هذه المساعدات من السفارة التابعة لبلده في مصر، وإذا سأل أي شخص حتى خارج السفارة سيجد من يساعده فيما يريد".

"إذا قمنا بتعيين شخص مسؤول عن ذلك سيكون الأمر أشبه بتعيين سمسار في النادي، أقصى ما يطلبه اللاعب من النادي هو شقة سكنية قريبة من النادي، أو إذا أراد العيش في أحد الفنادق يحاول النادي تعويضه بإعطائه بدل انتقال".

"أرى قسم رعاية اللاعبين رفاهية كبيرة جدًا، وعلينا أولًا تطبيق أبجديات الاحتراف في مصر، وحين يكون كل شيء على ما يرام نقوم بالتفكير في هذا القسم".

"لا أفهم كيف أقوم بتعيين مسؤول ليقترح على اللاعب مدرسة أو مستشفى أو مطعم".

وواصل القيعي مازحًا "هذه الوظيفة ممتعة وبها رفاهية، أتمنى أن يعرض عليّ أحد المسؤولين القيام بها".

وأتم القيعي حديثه مع FilGoal.com "أعتقد أن هذا الأمر كأننا نبحث عن قطعة الكريز قبل شراء الكيك نفسه، وهو الاحتراف السليم، وأقصد بالاحتراف السليم البحث عن خلفيات اللاعب قبل التعاقد معه مثل تاريخ أزماته أو مديونياته أو إصاباته، أو علاقاته الاجتماعية أو سلوكه مع زملائه".

يبدو أن رعاية اللاعبين تتخذ قيمة أكبر في الكرة العالمية، ومن المؤكد أن لها تأثير إيجابي على اللاعبين الأجانب الذين يلجأون إليها في أي نادٍ يقوم بتطبيقه في العالم.

سيكون من الجيد أن نرى يومًا ما اهتمامًا بهذا الجانب في الكرة المصرية، لأنه سيوفر الكثير على اللاعبين الأجانب، ويساعدهم على الاستقرار بشكل أكبر في مصر، وتقديم كل ما لديهم في الملعب دون الاضطرار للتعامل مع أي شيء قد يشتتهم، ولكن أولا يجب شراء "الكيك" بتطبيق احتراف من نواح أخرى عديدة بالفعل.

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