رغم العلاقة المتذبذبة.. ماركا: الخليفي يسعى لشراء إسبانيول

تسعى شركة قطر المالكة لنادي باريس سان جيرمان في شراء نادي إسبانيول الإسباني خلال الفترة المقبلة.

ونشر راديو "ماركا" أن الشركة القطرية تخطط للاستحواذ على النادي الذي يرغب ملاكه الصينيون في بيعه.

وتتنافس الشركة القطرية مع كونسورتيوم (تحالف شركات) في أمريكا الشمالية التي قدمت عرضًا بالفعل من أجل شراء النادي الكتالوني.

وكان إسبانيول أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة.

علاقة مذبذبة مع الليجا

خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني فتح النار على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان واتهمه بالتلاعب في قنوانين اللعب المالي النظيف بعد تجديد عقد كيليان مبابي مع الفريق.

وقال تيباس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ما يفعله باريس سان جيرمان بتجديده لعقد مبابي بهذا المبلغ الضخم من المال، بالنظر لكيف ومن أين يدفعونه، وبعد خسائر تبلغ 700 مليون يورو في الأعوام الأخيرة و600 مليون يورو في فاتورة الرواتب، هو إهانة لكرة القدم".

ورد الخليفي على تلك الاتهامات: "أعتقد أن سعيهم وراء لاعبي الدوري الفرنسي يعني أنه دوري جيد، احترم كل الأندية الإسبانية وجميع الدوريات الأخرى وفي نفس الوقت نحتاج منهم أن يحترموننا، هذا ليس من شأني ولا أريد الخوض في تلك الأمور".

وأضاف "لم نعلن أبدا عن الأرقام الخاصة بعقد مبابي، التركيز لم يكن على الأموال مثلما يعلن في إسبانيا ولكن كان على المشروع والفوز بالألقاب، أؤكد أن قرار مبابي كان رياضيا ولا يعتمد على الأموال".

نحو العودة إلى دوري الإضواء.. سيتي جروب تستحوذ على باليرمو

وترغب شركة قطر للاستثمارات الرياضية السير على نهج مجموعة سيتي الإماراتية والتي تملك عدة أندية عبر العالم أشهرها مانشستر سيتي وضمت مؤخرا فريق باليرمو الإيطالي.

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