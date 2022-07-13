أول صفقات المالك الجديد.. تشيلسي يضم ستيرلنج

أعلن نادي تشيلسي ضم رحيم ستيرلنج قادما من مانشستر سيتي لمدة خمس سنوات مقبلة.

وبدأ تشيلسي تدعيم صفوفه بإعلان أول صفقاته الرسمية للموسم الجديد تحت قيادة المالك الجديد.

ويستمر ستيرلنج مع البلوز حتى صيف 2027 مع خيار التمديد لموسم آخر.

وكان النجم الإنجليزي قد نجح في حصد لقب الدوري أربع مرات منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي.

وانضم ستيرلينج البالغ من العمر 27 عاما لصفوف مانشستر سيتي في عام 2015 قادما من ليفربول، مقابل 57 مليون جنيه إسترليني.

وقال ستيرلنج في تصريحات لموقع تشيلسي الرسمي: "سعيد للغاية بتواجدي هنا، من الواضح أني حققت الكثير في مسيرتي ولكن لا يزال هناك ما أتطلع لفعله بقميص تشيلسي".

وأضاف "لندن هي موطني وأتيحت لي الفرصة الآن للعب أمام الأصدقاء والعائلة".

واختتم تصريحاته "لا يمكنني الانتظار حتى انطلاق الموسم ويصبح حديثي على أرض الملعب".

وكشف تقرير موقع ذا أثليتك أن عقد ستيرلنج مع تشيلسي مقابل راتب أسبوعي بـ 300 ألف جنيه استرليني.

وجاء انتقال ستيرلنج من تشيلسي إلى مانشستر سيتي مقابل 47.5 مليون جنيه استرليني ودون إضافات.

ويسعى تشيلسي أيضا خلال الفترة المقبلة لإضافة لاعبين في الخط الدفاعي بعد رحيل أنطونيو روديجر وأندريس كريستينسن.

واتفق تشيلسي بالفعل مع كاليدو كوليبالي مدافع نابولي ومن المقرر أن يجري اللاعب السنغالي الكشف الطبي غدا الخميس.

وارتبط اسم ستيرلينج بالانتقال إلى أرسنال قبل أسابيع، لكن اللاعب الإنجليزي يرغب في الانضمام لأحد الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

ولعب مع مانشستر سيتي 339 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 131 هدفا وقدم 95 تمريرة حاسمة.

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