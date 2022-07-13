مران الأهلي - تدريبات استشفائية للاعبين.. وجلسة علاج طبيعي لـ عبد المنعم

أدى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي جلسة علاج طبيعي واستشفاء على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء في ملعب التتش بالجزيرة.

وتعرض عبد المنعم للإصابة أمس الثلاثاء في الأنف ضد فيوتشر وخرج مستبدلا في المباراة التي شهدت فوز الأهلي 4-0.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عبر الموقع الرسمي: "عبد المنعم تعرض لكدمة في الأنف أثناء مباراة الفريق أمس أمام فيوتشر".

وأوضح "عبد المنعم خضع لجلسة استشفاء مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء فيوتشر، وسوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدا".

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء فيوتشر أمس، جلسة تدريبات استشفائية في الجيم، على هامش المران الجماعي.

وعقد ريكاردو سواريش المدير الفني، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي تحدث خلاله مع اللاعبين عن إيجابيات وسلبيات مباراة فيوتشر أمس، وضرورة التركيز فيما هو قادم من مواجهات مهمة وحاسمة للفريق في بطولة الدوري.

وخاض بقية اللاعبين جانبا من التدريبات البدنية المتنوعة في بداية المران الجماعي قبل أن يخوضوا التدريبات الخططية ضمن فقرات المران.

واختتم سواريش فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية بين فريقين، وحرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية المحددة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري الممتاز والمحدد لها السبت المقبل.

اقرأ أيضا:

خاص - حسم مصير محمد بسام

خاص - موقف طولان من التدريب في الدوري

تشيلسي يبرم صفقته الصيفية الأولى

هل يتواجد الخليفي في الدوري الإسباني؟