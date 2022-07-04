ملاك مانشستر سيتي يشترون ناديا إيطاليا

نجحت مجموعة سيتي لكرة القدم التي تضم نادي مانشستر سيتي في الاستحواذ على نادي بالريمو الإيطالي.

وأعلن نادي بالريمو الإيطالي يوم الإثنين انضمامه رسميا لمجموعة سيتي لكرة القدم.

باليرمو صعد مؤخرا إلى دوري الدرجة الثانية بعدما اضطر للبدء من جديد بعد إعلان إفلاسه عام 2019.

وتتكلف قيمة الصفقة 13 مليون يورو وهي نسبة 80% من أسهم النادي الصقلي، حسب التقارير.

وتملك مجموعة (C.F.G) أغلبية أسهم 11 ناديا آخر في قارات العالم.

مجموعة سيتي لكرة القدم يسيطر عليها أفراد العائلة الحاكمة بالإمارات إذ يملك حصة الأغلبية فيها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الأندية الـ11 الأخرى التي تملكها مجموعة سيتي لكرة القدم هي:-

- مانشستر سيتي الإنجليزي

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- نيويورك سيتي الأمريكي

- مولبورن سيتي الاسترالي

- جيرونا الاسباني

- أتلتيكو توركوي الأوروجوياني

- يوكوهاما مارينوس الياباني

- سيتشوان جيونيو الصيني

- مومباي سيتي الهندي

- لوميل البلجيكي

- تروا الفرنسي

- ناك بريدا الهولندي

وتملك مجموعة أبو ظبي المتحدة 78% من أسهم مجموعة سيتي التي أسسها في 2013 منصور آل نهيان وخلدون آل مبارك.

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نجاح استثماري

مانشستر سيتي هو الابن البكر لـ "سيتي جروب" الإماراتي منذ الاستحواذ عام 2013، ومنذ اللحظة الأولى تحركت الإدارة لضم عدد من اللاعبين المميزين مثل وسيرجيو أجويرو من أتلتيكو مدريد، وديفيد سيلفا من فالنسيا، وكارلوس تيفيز من مانشستر يونايتد، وكيفن دي بروين من فولفسبورج.

وتواصلت نجاحات المجموعة المالكة للنادي، حيث توج النادي الإنجليزي تحت إدارتها بـ 7 ألقاب محلية.

وأثبتت "سيتي جروب" نجاحها من جديد بعدما عاد نادي جيرونا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بعدما فاز على تينيريفي في تصفيات الصعود والهبوط الموسم المنقضي.

جيرونا لعب في الدوري الممتاز بين 2017 و2019، ومع هبوطه كان قريبًا من العودة لدوري الكبار في الموسمين الماضيين، لكنه خسر في ملحق الصعود بالمرتين.

نحو العودة إلى دوري الأضواء

باليرمو يعتبر واحدا من أعرق أندية إيطاليا ومن أقدم ستة أندية في الدوري الإيطالي بمختلف فئاته.

عام 2019 هبط باليرمو -كان حينها في الدرجة الثانية- إلى دوري الدرجة الثالثة بسبب إدارة حساباته بصورة عشوائية بين عامي 2015 و2018.

ومع نهاية الموسم المنقضي، عاد باليرمو بعد محاولات مضنية إلى دوري الدرجة الثانية بعدما نجح في الفوز على بادوفا في تصفيات الصعود والهبوط.

ومع استحواذ سيتي جروب يأمل باليرمو للعودة إلى دوري الدرجة الأولى بعد أخر وجود له موسم 1985-1986.

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