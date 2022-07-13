نبيه: مباريات الزمالك المتبقية في الدوري مثل النهائيات

شدد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أن الفوز هو أهم ما يسعى له الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال أسامة نبيه في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "المباريات المتبقية للزمالك بمثابة لقاءات كؤوس نسعى للفوز بها جميعًا ".

وأضاف: "يتبقى للزمالك 10 مباريات في مسابقة الدوري، الهدف الأول لنا هو الفوز بها".

وأتم تصريحاته "الهدف هو حصد لقب الدوري والذي لن يتحقق سوى بالفوز في كل المباريات".

وفاز الزمالك على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة الـ24 من الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة من 24 مباراة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث الذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

ويلعب الزمالك في الجولة 25 من الدوري ضد غزل المحلة يوم السبت المقبل.

اقرأ أيضا:

ماذا قال سواريش بعد الفوز على فيوتشر

تصريحات علي ماهر بعد الخسارة من الأهلي

رسالة قوية من فيتوريا لجمهور مصر

البدري يعود للتدريب في الجزائر