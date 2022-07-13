باشاك شهير يضم أوزيل

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 17:04

كتب : FilGoal

مسعود أوزيل - فنربخشه

أعلن نادي اسطنبول باشاك شهير يوم الأربعاء ضم مسعود أوزيل بعدما فسخ الأخير عقده بالتراضي مع ناديه فنربخشة.

ووصل أوزيل إلى فنربخشه صيف 2021 قادما من أرسنال وارتبط بعقد كان ينتهي في 2024.

وأفاد فنربخشة في بيان يوم الأربعاء: "تم الاتفاق على إنهاء العقد بين نادينا ومسعود أوزيل بالتراضي".

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وأضاف البيان "نتمنى التوفيق لأوزيل في باقي مشواره الكروي".

بعدها أعلن باشاك شهير ضم أوزيل حين نشر هذا المقطع الموسيقي عبر حساب النادي على تويتر.

ونشرت تقارير تركية أن أوزيل قرر البقاء في الدوري التركي والانتقال إلى باشاك شهير إذ تجمعه علاقة جيدة مع إيمري بيلوز أوجلو مدرب الفريق.

وحسبما نشرت قناة "NTV Spor" التركية فإن أوزيل كان يرغب في مغادرة فنربخشة بعدما خرج من حسابات إسماعيل قارطال المدير الفني الحالي لفنربخشه.

ويتزامن ذلك مع استبعاده التأديبي منذ الربيع الماضي من صفوف فريقه فنربخشة التركي، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض خلالها لموقف مشابه في مسيرته.

وشارك أوزيل ابن الـ33 عاما بقميص فنربخشه في 36 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

وسبق لمسعود أوزيل اللعب لأندية بريمن وريال مدريد وأرسنال قبل الانتقال أخيرا لصفوف فنربخشة.

وانضم أوزيل إلى أرسنال عام 2013 قادما من ريال مدريد مقابل 47 مليون يورو، بعد 3 مواسم مميزة قضاها في العاصمة الإسبانية.

وخاض أوزيل 254 مباراة مع أرسنال، سجل خلالها 44 هدفا وصنع 77، وتوج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، وبالدرع الخيرية مرة، كما وصل معه إلى نهائي الدوري الأوروبي 2019.

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