جريدة تركية: تولوز الفرنسي طلب ضم مصطفى محمد من جالاتا سراي

تلقى نادي جالاتا سراي التركي الذي يضم مصطفى محمد عرضا من نادي تولوز الفرنسي من أجل ضم الدولي المصري هذا الصيف، حسب تقارير تركية.

وأفادت جريدة تاكفيم التركية أن تولوز أرسل عرضه لجالاتا سراي من أجل الظفر بخدمات مصطفى محمد مقابل 4 ملايين يورو.

وأوضح التقرير أن إدارة جالاتا سراي ترغب في بيع المهاجم المصري مقابل 7 أو 8 ملايين يورو.

وأشار تقرير الجريدة التركية إلى أن إدارة جالاتا سراي علمت بتوصل النادي الفرنسي لاتفاق مبدئي مع لاعب الزمالك السابق.

وأتم التقرير بأن الصفقة قد تحسم في حدود 5-6 ملايين يورو.

يذكر أن تولوز سيشارك في الدوري الفرنسي الممتاز الموسم المقبل بعد تأهله من دوري الدرجة الثانية.

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قبل أيام، كشفت تقارير تركية عن ارتباط موافقة نادي جالاتا سراي على رحيل لاعبه مصطفى محمد بانضمام مهاجم جديد للفريق.

وقد لا يستمر الدولي المصري في جالاتا سراي الموسم المقبل.

وذكرت جريدة Milliyet أن إدارة جالاتا سراي بدأت العمل على إتمام صفقة ضم السويسري هاريس سيفيروفيتش مهاجم بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أنه في حالة ضم سيفيروفيتش، فسيتم النظر في العروض المقدمة إلى مصطفى محمد.

ولم يلعب البالغ من العمر 30 عاما مع بنفيكا الموسم الماضي سوى 15 مباراة فقط، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

مصطفى محمد انضم قبل أيام إلى تدريبات جالاتا سراي استعدادا للموسم المقبل.

تقارير تركية أوضحت الأسبوع قبل الماضي أن نادي جالاتا سراي حدد سعر بيع مهاجمه مصطفى محمد هذا الصيف.

وذكرت جريدة ستار التركية أن جالاتا سراي يريد مبلغ 10 ملايين يورو مقابل الاستغناء عن الدولي المصري.

وأوضح التقرير أن ريمس الفرنسي وشالكه الألماني هما أبرز المهتمين بضم مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويستعد الناديان لتقديم عرضهما لجالاتا سراي خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب التقرير.

وقال مصدر مقرب من اللاعب – طلب عدم ذكر اسمه - لـFilGoal.com الشهر الماضي: "ننتظر تقدم ريمس بعرض رسمي إلى جالاتا سراي خلال الأيام المقبلة لإتمام الانتقال".

وأردف "العرض سيكون عبارة عن إعارة مع أحقية شراء".

وبسؤاله عن صحة التقارير الصحفية المنتشرة (الشهر الماضي) حول وجود اهتمام من شالكة الألماني بضم مصطفى أجاب "لم نتحدث مع شالكة أبدا".

وواصل "الاهتمام بمصطفى حاليا هو من الأندية الفرنسية تولوز ومونبيليه ولنس".

قبل أن يتم المصدر حديثه "لكن الجدية في المفاوضات مع اللاعب هي من ريمس".

عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي يمتد حتى صيف عام 2025.

وأنهى ستاد ريمس الموسم الماضي من الدوري الفرنسي محتلا المركز الـ12 بعدما حصد 46 نقطة.

بينما عاد شالكه للدوري الألماني الممتاز في الموسم المقبل.

قبل عدة أيام، أكد دورسون أوزبيك رئيس نادي جالاتا سراي الجديد أنه يرفض رحيل مصطفى محمد.

وبحسب موقع "إنسون هابير" التركي فإن الرئيس الجديد المنتخب لجالاتا سراي قال لمصطفى وساشا بوي اللذان يرغبان في الرحيل: "كل شيء سيكون مختلفا الموسم المقبل".

وواصل "سنكون الأبطال".

وقبل عدة أيام وعقب فوزه بسباق الانتخابات سُئل أوزبيك عن مصير مصطفى محمد وماركاو كريم أرتورك أوغلو وقال: "عندما يتعلق الأمر بالانتقال نسأل اللاعبين أولا".

وواصل "إن أراد أي منهم الرحيل فسوف نريد الحصول على عروض لكن بعيدا عن ذلك ليس لدينا أي نية في بيع هؤلاء اللاعبين الثلاثة".

وشدد "كل منهم قدم موسما ناجحا، لماذا أقوم ببيع أفضل لاعبي فريقي؟ نريد بناء فريقا قويا يتوج بالدوري في مئوية إنشاء الجمهورية التركية".

وأتم "بالنظر لهدفنا فنحن نحتاج لمصطفى وماركاو وكريم، وليس لدينا أي نية في بيع كل اللاعبين الثلاثة إلا إن حصلنا على عرض استثنائي".

وانضم مصطفى إلى جالاتا سراي معارا في منتصف موسم 2020-2021 قبل أن يتم انتقاله نهائيا.

وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتا سراي بأي بطولة حتى الآن وفشل في التأهل لأي مسابقة أوروبية الموسم المقبل بعد احتلال المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري التركي.

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