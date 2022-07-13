سكاي: الكشف عن موعد الكشف الطبي لـ كوليبالي في تشيلسي

تحدد موعد الكشف الطبي لـ كاليدو كوليبالي لاعب نابولي في تشيلسي استعدادا لانضمامه إلى الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب "سكاي" إيطاليا فإن كوليبالي سيصل إلى لندن الليلة في طائرة خاصة على أن يجري الكشف الطبي في تشيلسي غدا -الخميس-.

وكان البلوز توصلوا اتفاق مع نابولي لضم المدافع السنغالي هذا الصيف مقابل 40 مليون يورو ووفقا للصحيفة ذاتها.

وأوضحت الصحيفة أن العقد سيكون مدته خمس سنوات، وسيتحصل كوليبالي على راتب 10 مليون يورو في الموسم.

كوليبالي (31 عاما) بدأ مسيرته الكروية في ميتز الفرنسي حيث ترعرع قبل أن ينتقل إلى جينك في عام 2012 ثم إلى نابولي بعد عامين.

ومنذ ذلك الحين خاض كوليبالي مع نابولي 317 مباراة سجل خلالهم 10 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

وتوج كوليبالي مع نابولي بلقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

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