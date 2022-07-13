أمم إفريقيا لـ كرة اليد - السنغال تكتسح زامبيا ويلعبا على المراكز الترتيبية

فاز منتخب السنغال على زامبيا بنتيجة كبيرة 47-23 في الجولة الختامية من دور المجموعات بالنسخة 25 من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد المقامة في مصر.

وألحق منتخب السنغال الهزيمة الثالثة بنظيره الزامبي، وكان المنتخبان قد ضمنا اللعب على المراكز الترتيبية قبل لقاء اليوم.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع على المراكز الترتيبية في البطولة التي يتأهل منها أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى كأس العالم 2023.

وشهد الشوط الأول تفوق منتخب السنغال بنتيجة 17-9 قبل أن يحسم أسود التيرانجا الشوط الثاني منذ بدايته.

وبذلك يرتفع رصيد السنغال إلى نقطتين في المركز الثالث من المجموعة الرابعة التي ضمن منتخبا أنجولا والكونغو الديمقراطية تأهلهما إلى ربع النهائي.

وتأهل منتخبا السنغال وزامبيا إلى المجموعة الثانية من المراكز الترتيبية رفقة نيجيريا للعب على المراكز من التاسع إلى الثالث عشر.

ويشارك منتخب زامبيا للمرة الثانية في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا بعد النسخة الماضية، ولم يحقق الفريق أي فوز حتى الآن.

بينما منتخب السنغال يشارك للمرة الثالثة عشر في تاريخه، وكانت أفضل مراكزه الثالث في النسخة الأولى من البطولة التي شارك فيها خمسة منتخبات.

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