أرقام من فوز الأهلي على فيوتشر.. أفشة هداف الأحمر ومعلول 94

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 12:53

كتب : عمرو عبد المنعم

علي معلول يسجل ويحتفل بهدفه أمام فيوتشر

اعتلى محمد مجدي "أفشة" صدارة هدافي الأهلي في مسابقة الدوري المصري الموسم الحالي بعدما سجل ثنائية في فيوتشر.

وفاز الأهلي على فيوتشر برباعية دون رد في الجولة الـ24 من الدوري.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأرقام بعد فوز الأهلي على فيوتشر.

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أفشة هداف الأهلي

وصل أفشة إلى الهدف رقم 8 له في الدوري هذا الموسم ليصبح هداف الأهلي في المسابقة متفوقا على الثنائي محمد شريف وعلي معلول.

ويمتلك علي معلول ومحمد شريف 7 أهداف لكل منهما في الدوري حتى الآن.

الثنائية الثانية

كذلك سجل أفشة هدفين في مباراة واحدة للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم.

وذلك منذ أن سجل هدفين في فوز الأهلي على فاركو 4-1 في الجولة الـ11 في شهر مارس الماضي.

هدف ثالث

نجح أحمد عبد القادر في تسجيل هدفه الثالث مع الأهلي في الدوري هذا الموسم.

عبد القادر قبل هدفه في فيوتشر سجل مرتين أمام الإسماعيلي وإيسترن كومباني.

أول فوز لـ سواريش

نجح ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي في تحقيق الفوز الأول له مع الفريق الأحمر في الدوري.

وسبق لسواريش أن قاد الأهلي للفوز على بتروجت في كأس مصر، وتعادل مع الجونة سلبيا في الدوري.

معلول 94

شارك علي معلول في الهدف رقم 94 له طوال مسيرته مع الأهلي في مختلف البطولات سواء بالتسجيل أو الصناعة.

وسجل معلول من ركلة جزاء في شباك فيوتشر ليصل إلى الهدف رقم 7 له في الدوري هذا الموسم.

ومنذ انضمامه لـ الأهلي في 2016 سجل معلول في مختلف البطولات 36 هدفا، وصنع 58 هدفا.

ويتبقى لـ معلول مع الأهلي تسجيل هدفين في أي بطولة ليتخطى رقمه في تسجيل الأهداف مع فريقه السابق الصفاقسي التونسي الذي سجل بقميصه 37 هدفا.

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