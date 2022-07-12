مؤتمر علي ماهر: خضنا 4 مباريات في 13 يوما.. كان من الصعب الفصل بعد التتويج بكأس الرابطة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 23:40

كتب : حسام نور الدين

علي ماهر - فيوتشر

التمس علي ماهر المدير الفني لفيوتشر العذر للاعبي فريقه عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها على يد الأهلي اليوم الثلاثاء في الدوري.

وهُزم فيوتشر برباعية دون رد أمام الأهلي في استاد WE السلام في الجولة 24 من الدوري.

وتحدث علي ماهر في المؤتمر الذي تلى المباراة قائلا: "وارد أن يحدث ذلك في كرة القدم، لقد خضنا 4 مباريات في 13 يوما وتضمنت قبل نهائي ونهائي كأس الرابطة وتأهلنا إلى الكونفدرالية وبعض اللاعبين شعروا بأنهم حققوا إنجازا".

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وتابع "اليوم لم يكن أي لاعب في حالته ولكنني أشكر الجميع بعد فترة من الضغط".

وأردف "الأهلي يلعب على بطولة وأهداف مختلفة ودوافع كبيرة لفريق كبير أما أنا فقد وصلت لهدفي تأهلت إلى إفريقيا وحققت بطولة وكل لاعبي فريقي كانوا بعيدين عن حالتهم المعتادة".

وشدد "أعذر اللاعبين فقد واجهنا فريقا كبيرا ولدينا مباراة صعبة تنتظرنا الآن ضد الإسماعيلي".

وأكمل "كان من الصعب الفصل بين نشوة التتويج ببطولة والفوز بخمسة أهداف ولكنني حاولت وتدربنا وفي النهاية الأهلي جعل المباراة صعبة علينا لفارق الظروف والدوافع، فريق حقق بطولة في أول سنة بالدوري وفريق يبحث عن لقب الدوري ومعه خبرات ودوافع كبيرة".

وتابع علي ماهر "أغلب لاعبي فريقي لم يشاركوا مع أنديتهم وصنعنا شكلا مميزا ولدينا لاعبين في المنتخب".

وعن المباراة قال: "توقعت سيناريو خطة الأهلي ولم أتفاجأ بذلك، ذاكرت الفريق جيدا لكن كل اللاعبين كانوا بعيدين عن تركيزهم ولا أحد يفوز باستمرار".

أما عن استبدال أحمد عاطف فقال: "لم يكن في حالته، هو لاعب يسجل أهدافا من ربع فرصة لكن اليوم كان بعيد عن حالته فتم استبداله".

وأتم علي ماهر حديثه "سنعمل على تغيير فكر وعقلية اللاعبين وشخصيتهم بالفترة القادمة ليكونوا مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، لدي لاعبين فرقهم السابقة هبطت للقسم الثاني لك أن تتخيل كيف يتم تغيير ثقافتهم للمنافسة على بطولات".

وتجمد رصيد فيوتشر عند 39 نقطة في المركز الرابع بعدما تلقى خسارته السابعة الموسم الحالي في الدوري والأكبر في تاريخ مشاركته بالمسابقة.

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