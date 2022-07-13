مؤتمر سواريش: أسعى لوضع شخصية واضحة في الملعب.. ورسالة إلى بدلاء الأهلي وموقف بانون

أشاد ريكاردو سواريش المدير الفني لـ الأهلي على أداء لاعبي الفريق في الفوز على فيوتشر، وتحدث عن بدر بانون والمدربين البرتغاليين في مصر ووجه رسالة للاعبي الدكة في فريقه.

وحقق سواريش فوزه الأكبر مع الأهلي منذ تولي المسؤولية بالفوز 4-0 على فيوتشر في الجولة 24 من الدوري المصري.

وقال سواريش في المؤتمر الصحفي: "نعامل كل المباريات على إنها نهائيات، ودائما المباراة المقبلة مهمة".

وأضاف "سعيد بما قدمه اللاعبين من أداء، لدينا أفكار ولكنها تأخذ الكثير من الوقت لتظهر، أحيي اللاعبون على ما قاموا به خلال التدريبات وأشكر الجمهور الرائع الذي دعمنا وأقول لهم أنتم مهمين للغاية بالنسبة لنا والطريق طويل".

وأكمل "هناك مباريات لن تسير بنفس أداء اليوم ودعم الجماهير مهم بها، كان مهما لي التحكم في مجهود اللاعبين من أجل الاستعداد للمباريات القادمة".

وأردف "خلال الأيام القادمة لدينا لقاء مهم واللاعبين يعرفون ذلك جيدا، نجحنا في غلق الخطوط وتضييق المساحات وكان مهما عدم استقبال أهداف وهو ما يجعلنا الأقرب للفوز".

وشدد "كل مباراة لها ظروف، كل اللاعبين مهمين بالنسبة لي، من يعمل أكثر سوف يكون له حق في المشاركة".

وتابع "جئت إلى هنا من وقت بسيط وقلت أمامنا تحد كبير، نسعى لأن نضع شخصية واضحة في الملعب وأن يكون الفريق ثابت ومتوازن ويضغط بقوة ويصبح هجومه مميزا وسوف يكون هناك عروض قوية ترضي الجماهير ولكن نحتاج إلى وقت ومع ضغط المباريات تكون الأمور أصعب".

وواصل "كان لدينا طريق محدد نعمل به، كان لابد من تنظيم الفريق دفاعيا في المقام الأول، والأسبوع الماضي حصلنا على وقت وعملنا على الجوانب الهجومية، كان مهما أن اللاعبين استوعبوا الأفكار وكيفية تطبيقها في الملعب، لكن مازال أمامنا طريق نسير به".

وأكمل "كل مدرب له أسلوبه وهناك أكثر من طريقة للفوز، ولا توجد طريقة ثابتة، كل الأفكار متاحة. شخصيا لدي أفكار وأسلوب وطريقة لا أتنازل عنها وهو هدفي للفوز وتحقيق الألقاب وهناك منافسة قوية بين المدربين مثل مصارعة قوية لحصد الألقاب".

وتابع "اللاعبون لديهم كل الاستحقاق في الفوز وابعث لهم هذه الرسالة بالتأكيد على ضرورة العمل والاجتهاد، ومن يجلسون على الدكة سوف يشاركون في الوقت المناسب".







































































































































































وردا على وجود مدربين برتغاليين في مصر، أجاب قائلا: "المدرب البرتغالي له قيمته في الدول خارج البرتغال، في مصر هناك مدربين مصريين مميزين وسعيد جدا بوجودي في مصر والأهلي وأهدافي سهلة وأهمها الرد على ثقة إدارة الأهلي بي وأحاول أن أساهم في تطور الكرة المصرية".

وتطرق للحديث عن بدر بانون الذي لم يتدرب مع الفريق منذ قدومه تمهيدا لانتقاله صوب قطر القطري قائلا: "بدر بانون لاعب في الفريق وذكرت أن لكل لاعب أهميته وسوف اعتمد على الجميع، الأمور واضحة بيني وبين الجميع، لابد من إظهار مستوى عالي من التنافس لاختيار الأفضل، مباراة اليوم أغلقنا صفحتها والتركيز أصبح منصبا على القادم".

فوز رفع رصيد الأهلي 48 نقطة واصل بها مطاردة الزمالك وبيراميدز على صدارة الدوري ولكن بمباراتين أقل.

بينما توقف رصيد حامل لقب كأس الرابطة المصرية عند 39 نقطة في المركز الرابع ومتلقيا خسارته السابعة الموسم الحالي في الدوري والأكبر في تاريخ مشاركته بالمسابقة.

كما كرر الأهلي نتائجه الكبيرة الموسم الحالي إذ سجل للمباراة السادسة في الدوري 4 أهداف، بعدما هز بنفس العدد من الأهداف شباك كل من: سموحة ومصر للمقاصة والإسماعيلي وإيسترن كومباني وفاركو.

وحقق الأهلي نتيجة 4-0 للمرة الثالثة هذا الموسم في الدوري بعد مباراتي المقاصة وإيسترن كومباني.

فوز هو الأول للأهلي بعد مباراتين تعرض للهزيمة في الأولى ضد سموحة ثم تعادل سلبي مع الجونة في الثانية.

اقرأ أيضا:

رأسية "ماتيب" وقفاز عواد ينصران الزمالك

تصريحات نارية من أمير مرتضى عن عقوبة مرتضى

برشلونة يحسم صفقته الصيفية الكبيرة

عودة يعلن توقيع عقوبة على أحمد علي

بيراميدز يفقد نقطتين ثمينتين