رسالة من روي فيتوريا لجماهير مصر

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 23:57

كتب : محمد عبد العظيم

روي فيتوريا مدرب مصر الجديد مع حازم إمام عضو اتحاد الكرة

وجه روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر رسالة إلى جماهير الكرة المصرية عقب اتفاقه على تدريب الفراعنة.

ونشر المدرب البرتغالي فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الثلاثاء وقال: "مرحبا بالجميع، ها أنا على مقبل على تحد جديد سأخوضه في مسيرتي بأن أتولى تدريب بلد بها ما يقرب من 120 مليون شخص".

وواصل "إنه أمر رائع وأنا أشعر بالفخر والتكريم وأعرف أن لدي مسؤولية كبيرة وصعوبات سوف تحدث".

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وأردف "ولكنني مستعد لهم ومع دعم الجمهور المصري سوف ننجح".

وأتم فيتوريا "عناق كبير للجميع، أراكم قريبا".

وأعلن اتحاد الكرة فجر اليوم الثلاثاء تعيين فيتوريا كمدير فني لمنتخب مصر لمدة أربع سنوات مقبلة.

وعلم FilGoal.com أن فيتوريا فضل الاستعانة بنفس معاونيه خلال فترة عمله مع فريق النصر السعودي.

وجاء الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي كالآتي:

أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام)

سيرجيو بوتيليو (مدرب مساعد)

لويس ستيفس (مدرب حراس مرمى)

والتر دياز (محلل أداء ومخطط أحمال)

واتفق اتحاد الكرة مع فيتوريا على ضم مساعد مصري سيتم اختياره بعد عودة حازم إمام من البرتغال بعد التشاور مع مجلس الإدارة.

وعلم FilGoal.com أن محمد شوقي لا يزال بين المرشحين للاستمرار في الجهاز الفني والعمل مع فيتوريا بعد فترتيه مع كارلوس كيروش وإيهاب جلال.

كما دخل عادل مصطفى ضمن المرشحين للعمل كمساعد في الجهاز الفني لفيتوريا بدعم من محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويأتي وائل رياض "شيتوس" ثالث أسماء المرشحة للانضمام إلى الجهاز الفني مدعما بفترته مع المنتخب الأولمبي وهو ما يناسب طبيعة المرحلة بحكم أن فيتوريا مستمر حتى 2026.

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