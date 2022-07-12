دي مارزيو: الاتفاق تم.. كوليبالي إلى تشيلسي من نابولي

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 23:23

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - السنغال

توصل تشيلسي إلى اتفاق مع نابولي لضم مدافعه كاليدو كوليبالي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن تشيلسي سيدفع لنابولي 40 مليون يورو لضم المدافع السنغالي.

وأوضح دي مارزيو أن العقد سيكون مدته خمس سنوات مع حوافز أخرى سيدفعها تشيلسي لنابولي.

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وكانت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية ذكرت في تقرير لها صباح اليوم الثلاثاء أن تشيلسي اقترب من الاتفاق مع نابولي على ضم كوليبالي مقابل 40 مليون يورو.

ليأتي تأكيد دي ماريزو بأن الاتفاق تم بالفعل وأنه من المتوقع إتمام كافة التفاصيل غدا الأربعاء.

ويرتبط كوليبالي بتعاقد مع نابولي حتى نهاية الموسم المقبل.

ويسعى تشيلسي لتدعيم خط دفاعه بعد رحيل الثنائي أنطونيو روديجر وأندرياس كريستينسن إلى ريال مدريد وبرشلونة على التوالي.

وبدأ كوليبالي مسيرته في ميتز الفرنسي قبل أن ينتقل إلى جينك في عام 2012 ثم إلى نابولي بعد عامين.

وينتهي تعاقد المدافع السنغالي مع نابولي بنهاية الموسم المقبل.

وانضم اللاعب صاحب الـ31 عاما إلى نابولي قادما من جنك البلجيكي في عام 2014.

ومنذ ذلك الحين خاض كوليبالي مع نابولي 317 مباراة سجل خلالهم 10 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

وتوج كوليبالي مع نابولي بلقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

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