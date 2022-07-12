عودة: أشعر بالحزن من لاعبي المقاولون لما قاموا به ضد الزمالك.. وسبب استبدال أحمد علي

قال محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب إنه يشعر بالحزن من لاعبي فريقه عقب الهزيمة من الزمالك بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري.

وتحدث عودة لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أشعر بالحزن من لاعبي المقاولون كان هناك فترة توقف دامت لـ12 يوما وعملنا سويا على كيفية إيقاف مفاتيح لعب الزمالك والضغط على إمام عاشور ومحمد أشرف "روقا" وتدربنا كثيرا".

وواصل "ما يحزنني أنهم لم يصدقوا أنفسهم أنهم يهدرون الفرص وأهدرنا ركلة ترجيح وتفوقنا على أقوى خط في الزمالك وهو الهجوم".

وتابع "قلت للاعبين ما يقلقني هو أمرين، الأول هو القلق من الكرات الثابتة من لاعبي الزمالك وإرسالهم للكرة على الزاوية البعيدة".

وتابع "أما الأمر الثاني فهو شعوري بالخوف من اللاعبين وليس من الزمالك أن نعطيهم الكرة وقت استحواذنا علينا لنتسبب في هجمة مرتدة".

وشدد "بنسبة 98% الزمالك لم يشكل خطورة علينا بشكل واضح بل كل كرات الزمالك المهدرة نحن من أعطيناها لهم وقت فقداننا الاستحواذ بشكل مفاجئ".

وعن سبب استبدال أحمد علي مهاجم فريقه قال: "لقد لعب ركلة الجزاء ضعيفة وبرعونة".

وأتم "العديد من لاعبي فريقي أهدروا ركلات جزاء في وقت سابق لذا قلت لهم أن عليهم التسديد بقوة وحتى لو أهدروها فلا توجد مشكلة بالنسبة لي وبدأت أخصم لمن يسدد برعونة ولذلك اليوم استبدلت أحمد علي رغم أنه كان أفضل لاعبي فريقي اليوم وأخبرته بذلك".





















































































































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