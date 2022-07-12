رأسية عبد المجيد وتصدي عواد يمنحان الزمالك فوزا صعبا على المقاولون العرب

واصل الزمالك تعزيز صدارته لترتيب الدوري المصري بالفوز على المقاولون العرب في الجولة 24 بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي.

سجل هدف اللقاء الوحيد: حسام عبد المجيد.

وحقق الزمالك فوزه الثالث على التوالي وعزز صدارته لترتيب الدوري برصيد 54 نقطة من 24 مباراة.

بينما يستمر ذئاب الجبل دون فوز للمباراة السادسة على التوالي، برصيد 20 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول الدوري من 23 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

حامل لقب الدوري المصري سيحل ضيفا في الجولة المقبلة على غزل المحلة يوم السبت المقبل الموافق 16 يوليو.

بينما يستضيف المقاولون العرب، سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل 17 يوليو.







































التشكيل

واصل الزمالك الاعتماد على ثلاثي في خط الدفاع، وبدأ محمد أوناجم كظهير أيمن متقدم.

وقاد أحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي وسيف الدين الجزيري هجوم الأبيض.

في المقابل بدأ المقاولون العرب بثنائية هجومية ضمت أحمد علي والكولومبي لويس إدوارد.

تشكيل المقاولون- أحمد علي يجاور لويس إدوارد في الهجوم أمام الزمالك#في_الدوري pic.twitter.com/GqqqGMpcAT — FilGoal (@FilGoal) July 12, 2022

وصف المباراة

بدأ المقاولون العرب اللقاء بكل قوة بحثا عن هدف أول مبكر، في الدقيقة الثالثة راوغ كريم مصطفى من خارج منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم لمحمد عواد.

وفي الدقيقة السابعة طالب لاعبو ذئاب الجبل بركلة جزاء إثر سقوط أحمد الشيمي عقب التحام مع عواد بعد سلسلة من المحاولات الهجومية داخل منطقة الجزاء لكن الكرة انتهت خارج الشباك إلى ركنية.

أول تهديد من الزمالك جاء عن طريق أحمد سيد زيزو الذي أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى من عارضة حسن شاهين في الدقيقة 13.

بعد مرور 20 دقيقة من بداية اللقاء، تألق عواد في التصدي لتسديدة أحمد الشيمي وحولها لركنية بعد كرة مهدها كريم مصطفى للأول.

وفي الدقيقة 23 سدد إمام عاشور كرة ارتطمت بأقدام الدفاع وخرجت لركنية.

ومع مرور نصف ساعة من بداية اللقاء، سقط محمد أشرف روقا والدماء تسيل من رأسه إثر التحام هوائي مع محمود عبد العزيز زميله السابق.

وفي الدقيقة 37، اهتزت الشباك لأول مرة، ركنية نفذها زيزو وأودعها حسام عبد المجيد برأسية متقنة في الشباك مسجلا أول أهدافه بقميص الزمالك.

رفع زيزو رصيده من المساهمات في الدوري لـ 20 بتسجيل 12 هدفا وصناعة 8 وهو الأكثر في كلاهما متفوقا على جميع لاعبي المسابقة.

أحمد سيد زيـزو أكثر من ساهم في أهداف بالدوري المصري خلال الموسم الحالي ⚽سجل 12 هدفًا 🎯8 تمريرات حاسمة 🔥💪 pic.twitter.com/c7zcg595Fv — FilGoal (@FilGoal) July 12, 2022

وأصبح المدافع الشاب، اللاعب رقم 11 الذي يسجل للأبيض في الدوري الموسم الجاري.

42 هدفًا سجلها 11 لاعبًا 🔢 حسام عبد المجيد اللاعب الحادي عشر الذي يسجل للزمالك #في_الدوري خلال الموسم الحالي 🏹⚽ pic.twitter.com/ozI6059suy — FilGoal (@FilGoal) July 12, 2022

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ومن مرتدة سريعة استطاع الكولومبي لويس إدوارد أن يباغت حسام عبد المجيد ويتحصل على ركلة جزاء.

انبرى لها المخضرم أحمد علي، وسدد على يسار عواد الذي تصدى لها وتألق في التصدي لمتابعة أمير عابد.

ركلة جزاء هي الثانية على التوالي التي يهدر أحمد علي في الدوري، الأولى كانت أيضا ضد الزمالك الموسم الماضي لكن بقميص البنك الأهلي.

فيما واصل عواد تألقه فمنذ انضمامه إلى الزمالك تصدى لـ 6 ركلات جزاء واستقبل 3 أهداف في المواسم الثلاثة الأخيرة.

منذ موسم 2019-20، محمد عواد تصدى لـ 6 ركلات جزاء مع الزمالك من أصل (9) في بطولتي الدوري وكأس مصر. 🔐#في_الدوري pic.twitter.com/MhT70sEufb — FilGoal (@FilGoal) July 12, 2022

الشوط الثاني

أجرى كلا المدربين تغييرين، فأشرك جوسفالدو فيريرا، كل من شيكابالا وأحمد فتوح بدلا من محمد أوناجم وعبد الله جمعة.

مباراة هي الأولى لفتوح بعد غياب 4 مباريات بسبب إصابته في حادث سير ثم فيروس كورونا.

في المقابل أشرك محمد عودة الثنائي محمد سمير ومامادو نياس بدلا من محمود عزت وأحمد علي.

فرص بنشرقي

أهدر المغربي أشرف بنشرقي 3 فرص محققة لإضافة الهدف الثاني للزمالك في المباراة.

في الدقيقة 49 أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حسن شاهين ببراعة وحولها لركنية.

وفي الدقيقة 53 انفرد المغربي بعد تمريرة من سيف الدين الجزيري، وسدد من فوق الحارس (لوب) لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

ومع مرور ساعة من بداية اللقاء، أجرى فيريرا تغييره الثالث بمشاركة يوسف أسامة نبيه بدلا من الجزيري.

وفي الدقيقة 65 عرضية من الجهة اليمنى تابعها بنشرقي لكن حسن شاهين ذاد عن مرماه وتصدى ببراعة.

بعد 10 دقائق خرج روقا متأثرا بإصابته وشارك محمد طارق بدلا منه.

هدأت المباراة في الدقائق التالية وفي الدقيقة 82 شارك يوسف إبراهيم أوباما بدلا من أحمد سيد زيزو عقب تعافيه من الإصابة.

الدقائق التالية لم تشهد أي جديد لينتهي اللقاء بفوز الزمالك والتشبث بصدارة الدوري.

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