تقارير: تمت نهاية المسلسل.. رافينيا من ليدز إلى برشلونة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 21:34

كتب : رامي جمال

رافينيا - ليدز يونايتد

أتم برشلونة اتفاقه مع ليدز يونايتد اليوم الثلاثاء على انتقال الجناح البرازيلي رافينيا.

ووفقا للصحفي الموثوق في الانتقالات وشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن ليدز قبل عرض برشلونة لانتقال رافينيا مقابل 58 مليون يورو بالإضافة لتسعة ملايين أخرى كحوافز.

وسيوقع رافينيا على عقد يمتد مع برشلونة حتى عام 2027.

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وأشار رومانو إلى أن رافينيا لم يرغب في الانتقال سوى لبرشلونة.

فيما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الصفقة ستكون مقابل 58 مليون يورو بالإضافة لسبعة ملايين أخرى كحوافز.

نهاية المسلسل

بدأ سوق الانتقالات برغبة برشلونة في ضم رافينيا لكنه لم يستطع التوصل لاتفاق مع برشلونة لضم اللاعب صاحب الـ25 عاما.

وهنا ظهر أرسنال وتشيلسي لكن بدا أن الأخير أقرب لضم اللاعب من ليدز وفقا لعدة تقارير من شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية.

لكن فجأة ظهر برشلونة مجددا واستطاع التوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي لضم اللاعب.

وغاب رافينيا عن رحلة ليدز إلى أستراليا لخوض الجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

وسجل رافينيا 17 هدفا وصنع 11 آخرين في 66 مباراة خاضها مع ليدز في كل البطولات.

وينتهي تعاقد اللاعب البرازيلي مع ليدز في صيف عام 2024 ولم يرغب في تجديد العقد.

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