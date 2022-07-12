بدلاء تاكيس يصنعون الفارق.. بيراميدز يتعادل في لقاء مثير مع طلائع الجيش

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة طلائع الجيش وبيراميدز

صنع بدلاء بيراميدز الفارق وأنقذوا فريقهم من الهزيمة ضد طلائع الجيش ليخرج الفريق بنقطة ثمينة من ملعب جهاز الرياضة العسكري بعد التعادل إيجابيا بهدفين لكل فريق.

وحل بيراميدز ضيفا على طلائع الجيش اليوم الثلاثاء لملاقاته في الجولة 24 من الدوري.

افتتح فيكتوري أهداف المباراة لطلائع الجيش في الدقيقة 41.

أخبار متعلقة
رأسية عبد المجيد وتصدي عواد يمنحان الزمالك فوزا صعبا على المقاولون العرب الهجرة الجماعية مستمرة.. كولينز يرحل عن بيرنلي صوب ولفرهامبتون أكثر مما سجل في مسيرته مع ريال مدريد.. يوفيتش يسجل 4 أهداف في ظهوره الأول مع فيورنتينا

وأضاف علي الفيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 57 وذلك بعد إعادتها عقب تصدي أحمد الشناوي للركلة الأولى من ميدو جابر نظرا لعدم وجود قدميه على خط المرمى.

وقلص دودو الجباس النتيجة بهدف اأول لبيراميدز في الدقيقة 80.

وأدرك حسين السيد التعادل لبيراميدز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وشهدت المباراة طرد مباشر لعلي الفيل لاعب الطلائع في الدقيقة 88 بعد تعديه بالضرب بدون كرة على فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

بتلك النتيجة وصل رصيد بيراميدز إلى 50 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر.

فيما يأتي طلائع الجيش سادسا بـ37 نقطة.

وأصبحت تلك المباراة الرابعة بين طارق العشري مدرب طلائع الجيش ونظيره في بيراميدز تاكيس جونياس والتي يفشل فيها اليوناني في تحقيق أي انتصار على منافسه.

وخلال الأربع مواجهات فاز العشري مرة وتعادل مع تاكيس ثلاث مرات.

وأصبح طلائع الجيش هو ثاني أكثر فريق يحقق نقاطا على أرضه في الدوري خلال الموسم الجاري بواقع 24 نقطة بعد الأهلي وبيراميدز وسموحة والزمالك وحقق كل منهم 26 نقطة.

وخاض طلائع الجبيش على ملعبه 13 مباراة فاز في ست مرات وتعادل في خمس مناسبات وخسر مرتين.

ومنذ الهزيمة أمام الجونة في فبراير الماضي خاض طلائع الجيش 16 مباراة في الدوري لم يخسر فيهم مطلقا كأطول سلسلة لأي فريق خلال الموسم الجاري من المسابقة.

اقرأ أيضا:

تعرف على مساعدي فيتوريا في تدريب مصر

تصريح مفاجئ من مدرب مانشستر يونايتد

رونالدو يعرض نفسه على عملاق جديد

إيران تحاول التعاقد مع مدربين سابقين لـ مانشستر يونايتد

بيراميدز طلائع الجيش الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
تاكيس: سعيد بشخصية اللاعبين ضد طلائع الجيش.. وهذا هو أسوأ ما في الدوري المصري عودة: أشعر بالحزن من لاعبي المقاولون لما قاموا به ضد الزمالك.. وسبب استبدال أحمد علي عواد: نسعى لحصد اللقب الدوري.. وأمير مرتضى أكثر من دعمني مؤخرا أمير مرتضى: عقوبة كهربا ممكن "تبطله كورة".. لا للتسوية وهذا درس لكل لاعبي الدوري مباشر الدوري المصري - الأهلي (3) (0) فيوتشر.. ضغط قوي من الضيوف تشكيل فيوتشر – بطل الرابطة بالقوة الضاربة أمام الأهلي رأسية عبد المجيد وتصدي عواد يمنحان الزمالك فوزا صعبا على المقاولون العرب تشكيل الأهلي – حسام حسن أساسي أمام فيوتشر
أخر الأخبار
أمم إفريقيا لـ كرة اليد – مصر تتأهل من الفندق.. المغرب يطيح بـ الكاميرون 15 دقيقة | كرة يد
تاكيس: سعيد بشخصية اللاعبين ضد طلائع الجيش.. وهذا هو أسوأ ما في الدوري المصري 15 دقيقة | الكرة المصرية
عودة: أشعر بالحزن من لاعبي المقاولون لما قاموا به ضد الزمالك.. وسبب استبدال أحمد علي 25 دقيقة | الكرة المصرية
عواد: نسعى لحصد اللقب الدوري.. وأمير مرتضى أكثر من دعمني مؤخرا 25 دقيقة | الكرة المصرية
للعمل مع جاتوزو مجددا.. سامو كاستييخو إلى فالنسيا 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمير مرتضى: عقوبة كهربا ممكن "تبطله كورة".. لا للتسوية وهذا درس لكل لاعبي الدوري 40 دقيقة | الكرة المصرية
تقارير: تمت نهاية المسلسل.. رافينيا من ليدز إلى برشلونة 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة إلى أمريكا.. روني يتولى تدريب دي سي يونايتد ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 2 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 3 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم