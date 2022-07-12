بدلاء تاكيس يصنعون الفارق.. بيراميدز يتعادل في لقاء مثير مع طلائع الجيش

صنع بدلاء بيراميدز الفارق وأنقذوا فريقهم من الهزيمة ضد طلائع الجيش ليخرج الفريق بنقطة ثمينة من ملعب جهاز الرياضة العسكري بعد التعادل إيجابيا بهدفين لكل فريق.

وحل بيراميدز ضيفا على طلائع الجيش اليوم الثلاثاء لملاقاته في الجولة 24 من الدوري.

افتتح فيكتوري أهداف المباراة لطلائع الجيش في الدقيقة 41.

وأضاف علي الفيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 57 وذلك بعد إعادتها عقب تصدي أحمد الشناوي للركلة الأولى من ميدو جابر نظرا لعدم وجود قدميه على خط المرمى.

وقلص دودو الجباس النتيجة بهدف اأول لبيراميدز في الدقيقة 80.

وأدرك حسين السيد التعادل لبيراميدز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وشهدت المباراة طرد مباشر لعلي الفيل لاعب الطلائع في الدقيقة 88 بعد تعديه بالضرب بدون كرة على فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

بتلك النتيجة وصل رصيد بيراميدز إلى 50 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر.

فيما يأتي طلائع الجيش سادسا بـ37 نقطة.

وأصبحت تلك المباراة الرابعة بين طارق العشري مدرب طلائع الجيش ونظيره في بيراميدز تاكيس جونياس والتي يفشل فيها اليوناني في تحقيق أي انتصار على منافسه.

وخلال الأربع مواجهات فاز العشري مرة وتعادل مع تاكيس ثلاث مرات.

وأصبح طلائع الجيش هو ثاني أكثر فريق يحقق نقاطا على أرضه في الدوري خلال الموسم الجاري بواقع 24 نقطة بعد الأهلي وبيراميدز وسموحة والزمالك وحقق كل منهم 26 نقطة.

وخاض طلائع الجبيش على ملعبه 13 مباراة فاز في ست مرات وتعادل في خمس مناسبات وخسر مرتين.

ومنذ الهزيمة أمام الجونة في فبراير الماضي خاض طلائع الجيش 16 مباراة في الدوري لم يخسر فيهم مطلقا كأطول سلسلة لأي فريق خلال الموسم الجاري من المسابقة.

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