سيسجل لهم الآن.. ريفر بليت يضم ميجيل بورخا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 17:47

كتب : إسلام أحمد

ميجيل بورخا - ريفر بليت

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني ضم الكولومبي ميجيل بورخا قادما من أتليتكو جونيور الكولومبي حتى ديسمبر 2025.

ميجويل بورخا

النادي : أتلتيكو ناسيونال

ريفر بليت

صفقة تمت لتعويض رحيل جوليان ألفاريز الذي انضم لصفوف مانشستر سيتي في الصيف الجاري.

وانضم المهاجم البالغ 28 عاما لصفوف الفريق مقابل 6.5 مليون دولار (3.5 مليون دولار لجونيور و3 ملايين دولار لبالميراس البرازيلي والذي امتلك ما يقارب 50% من بطاقة اللاعب).

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الفريق في الآونة الأخيرة ارتبط اسمه بضم الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز، لكن توديع كوبا ليبرتادوريس من دور الـ 16 أوقف المفاوضات.

سيسجل لهم الآن

ويعرف بورخا كيفية زيارة شباك ريفر بليت جيدا في المواجهات السابقة.

خاض 3 مباريات فلم يفز واكتفى بتعادلين وخسارة، لكنه سجل في المباريات الثلاث.

بقميص أولمبيو في الدوري الأرجنتيني 2014-15، ثم بقميص أتليتكو جونيور الموسم الماضي في دور المجموعات بهدف في مباراتي الذهاب والإياب.

مشوار طويل

بدأ بورخا مسيرته في 2011 بقميص ديبورتيفو كالي وأعير أكثر من مرة حتى انتقال إلى ليفورنو الإيطالي في صيف 2013.

أعير إلى أولمبيو الأرجنتيني في 2014 في تجربته الأولى في بلاد التانجو، ثم أنديبنديتي سانتا فيه والذي حصد خلاله لقب كوبا سود أمريكانا 2015 وحاز جائزة الهداف ثم كورتولا.

وفي 2016 انضم إلى أتليتكو ناسيونال الكولومبي فحصد لقب كوبا ليبرتادوريس وجائزة أفضل لاعب في العام للفريق.

وانضم بعد نهاية الموسم إلى بالميراس البرازيلي مقابل 12 مليون يورو وساهم في حصد الفريق للقب الدوري البرازيلي 2018 وحقق لقب هداف كوبا ليبرتادوريس 2018 برصيد 9 أهداف.

أعير لأتليتكو جونيور فحصد لقب هداف الدوري برصيد 14 هدفا، ثم جريميو البرازيلي الموسم الماضي، وانتقل بشكل نهائي مطلع العام الجاري إلى جونيور.

بقميص منتخب كولومبيا سجل 8 أهداف وصنع 2 في 27 مباراة منذ مشاركته الدولية الأولى في نوفمبر 2016.

وربما ستكون المباراة الأولى للكولومبي بقميص المييوناريوس في مواجهة باراكاس سنترال في كأس الأرجنتين بدور الـ 32.

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