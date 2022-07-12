تشكيل المقاولون العرب - أحمد علي يجاور لويس إدوارد في الهجوم أمام الزمالك

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 17:37

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - مصر للمقاصة

يقود المخضرم أحمد علي هجوم المقاولون العرب في مواجهة الزمالك بالجولة 24 من الدوري المصري.

ويلتقي ذئاب الجبل مع الزمالك على ملعب استاد القاهرة في السادسة والنصف مساءً.

ولم يحقق المقاولون العرب الفوز في آخر 5 مباريات بالدوري، منذ الفوز على المصري بهدفين دون رد إذ تعادل في 4 وخسر مباراة.

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وجاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: حسن شاهين

الدفاع: أمير عابد - فاروقا نور الدين - محمود عزت - حسن الشامي

الوسط: باسم علي - محمود عبد العزيز- أحمد الشيمي - كريم مصطفى

خط الهجوم: لويس إدوارد - أحمد علي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود أبو السعود - محمد سمير - أحمد عبد العزيز - محمد مجلي - عبد الرحمن خالد جبنة - أحمد داودا - أحمد كابوريا - عمر بسام - مامادو نياص.

ويحتل ذئاب الجبل المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

بينما يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة.

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