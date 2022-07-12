تشكيل الزمالك – أوناجم أساسي وفتوح احتياطي أمام المقاولون العرب

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 17:31

كتب : FilGoal

هدف زيزو لاعب الزمالك في سيراميكا كليوباترا

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 24 للدوري المصري.

ودفع فيريرا بالمغربي محمد أوناجم في الجهة اليمنى، مع إبقاء سيد عبد الله "نيمار" على مقاعد البدلاء.

ويتواجد أحمد فتوح على دكة البدلاء، ويواصل عبد الله جمعة الظهور في الجهة اليمنى.

ويتذكر الزمالك الدوري المصري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة خاضها.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش"

الوسط: محمد أوناجم - محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" - عبد الله جمعة

الهجوم: سيف الدين الجزيري

دكة البدلاء: محمد نديم – محمد طارق – أحمد فتوح – إسلام جابر – سيد عبد الله "نيمار" – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – يوسف أسامة نبيه – عمر السعيد

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