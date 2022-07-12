تشكيل بيراميدز – لاكاي يقود الهجوم.. وإكرامي بديل أمام طلائع الجيش

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 17:17

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 24 للدوري المصري.

ويواصل جونياس الدفع بـ فخري لاكاي في خط الهجوم بجوار فخر الدين بن يوسف.

ويشارك محمد صادق في وسط الملعب، كما يلعب أحمد توفيق في مركز الظهير الأيمن، فيما يتواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.

ويعود شريف إكرامي لقائمة المباراة لكنه يتواجد على مقاعد البدلاء ويشارك أحمد الشناوي أساسيًا.

ويغيب أحمد فتحي وعمر جابر لتراكم البطاقات الصفراء، بينما يبتعد إسلام عيسى للإصابة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 49 نقطة من 23 مباراة خاضها.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد توفيق – أسامة جلال – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد "دونجا – محمد صادق – وليد الكرتي – فخر الدين بن يوسف – رمضان صبحي

الهجوم: فخري لاكاي

دكة البدلاء: شريف إكرامي – عبد الله مجدي – حسين السيد – إبراهيم توريه – محمود صابر – عبد الله السعيد – هشام محمد – إيريك تراوري – دودو الجباس

تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد زولا – مصطفى الزناري – علي الفيل - حسن مجدي

الوسط: مهند لاشين – محمد جابر – عمرو السيسي

الهجوم: ميدو جابر – فيكتوري – رجب عمران

دكة البدلاء: أحمد سالم – كازادي كاسينجو – جون أنتوي – خالد سطوحي – علي حمدي – أحمد هاني – محمد الصباحي – محمد شحاتة – عبد الرحمن شيكا

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