بعد إيطاليا وإسبانيا.. ماناج يرحل عن برشلونة ويبدأ مغامرة في إنجلترا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 16:55

كتب : FilGoal

راي ماناج - واتفورد

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي عن تعاقده مع ري ماناج قادمًا من برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع ماناج على عقدٍ يربطه بـ واتفورد لمدة 3 مواسم مقبلة.

ويمتلك برشلونة نسبة 50% من مبلغ إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

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وهبط واتفورد من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ويسعى للعودة سريعًا هذا الموسم.

المهاجم الألباني صاحب الـ 25 عامًا انتقل للإقامة في إيطاليا رفقة أسرته في صغره، وبدأ في صفوف نادي كريمونينسي.

وانتقل ماناج إلى إنتر ميلان في 2015 وقضى في صفوفه 3 سنوات تخللها 3 إعارات إلى بيسكارا وبيزا وغرناطة.

وخاض ماناج إجمالًا 6 مباريات مع الفريق الأول لـ إنتر ميلان، لم يسجل أو يصنع خلالها.

بعدها انتقل ماناج إلى ألباسيتي الإسباني، ومنه تحوّل إلى برشلونة (ب) في 2020.

وتألق ماناج مع الفريق الرديف لـ برشلونة في دوري الدرجة الثالثة الإسباني وسجل 16 هدفا في 31 مباراة.

ولم يصل ماناج لخوض أي مباراة مع الفريق الأول لـ برشلونة، واكتفى بالظهور وديًا.

ولعب ماناج معارًا إلى سبيزيا الإيطالي الموسم الماضي، وسجل معه 5 أهداف في 30 مباراة.

ويمتلك ماناج 30 مباراة دولية مع منتخب ألبانيا، سجل خلالها 6 أهداف.

وبات ماناج ثاني صفقات واتفورد الصيفية بعد الإيفواري فاكوم يوسف بايو المنتقل من شارلروا.

واحتل واتفورد المركز 19 -قبل الأخير- في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 23 نقطة.

ويلعب واتفورد وديًا في فترة التحضير أمام بولتون وويكومب وميلوال وساوثامبتون، قبل أن يفتتح منافسات القسم الثاني "تشامبيونشيب" بمواجهة شيفيلد يونايتد يوم 1 أغسطس المقبل.

ويشرف الإنجليزي روب إدواردز على تدريب واتفورد بعد هبوطه.

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راي ماناج برشلونة واتفورد
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