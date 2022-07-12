أمم إفريقيا لـ كرة اليد - الكونغو الديمقراطية تكتسح زامبيا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 16:38

كتب : FilGoal

الكونغو الديمقراطية ضد زامبيا - أمم إفريقيا كرة يد

فاز منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره الزامبي بنتيجة 43-24 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ 25 والمقامة في مصر.

وكان الشوط الأول متقاربا وانتهى بتقدم الكونغو الديمقراطية بنتيجة 15-14 بالمباراة المقامة ضمن لقاءات المجموعة الرابعة.

وتفوقت خبرة الكونغو الديمقراطية في الشوط الثاني والتي شهدت تفوق كبير وانتهى الشوط وحده بنتيجة 28-10 لتصبح النتيجة النهائية 43-24.

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ورفع الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة قبل إقامة مواجهة أنجولا ضد السنغال.

ويمتلك منتخب أنجولا نقطتين بعد فوزه على زامبيا بينما خسرت السنغال مباراة الافتتاح أمام الكونغو الديمقراطية.

ويلعب منتخب الكونغو الديمقراطية مباراة الختام غدا الأربعاء أمام أنجولا.

أما زامبيا فودعت البطولة رسميا بعد خسارتين ولكن يلعب الفريق مباراته الثالثة أمام السنغال في نفس اليوم.

ويشارك منتخب زامبيا للمرة الثانية في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا بعد النسخة الماضية، ولم يحقق الفريق أي فوز حتى الآن.

أما الكونغو الديمقراطية فتشارك للمرة التاسعة في تاريخها وكانت أفضل مراكزها في نسخة 2010 التي أقيمت في مصر بحصد المركز الرابع.

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