ذا أثليتك: تشيلسي يقترب من ضم كوليبالي

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 16:23

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي

بدأ تشيلسي مفاوضات ضم كاليدو كوليبالي مدافع نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ذا أثليتك يتفاوض تشيلسي لضم كوليبالي مقابل 40 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات جارية في الوقت الحالي ويعتقد أن الاتفاق بين الناديين وقائد السنغال قريب.

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ويرتبط كوليبالي بتعاقد مع نابولي حتى نهاية الموسم المقبل.

ويسعى تشيلسي لتدعيم خط دفاعه بعد رحيل الثنائي أنطونيو روديجر وأندرياس كريستينسن إلى ريال مدريد وبرشلونة على التوالي.

وأوضح التقرير أن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي مهتم بتعزيز الدفاع بضم جولز كوندي وناثان آكي.

وبدأ كوليبالي مسيرته في ميتز الفرنسي قبل أن ينتقل إلى جينك في عام 2012 ثم إلى نابولي بعد عامين.

وينتهي تعاقد المدافع السنغالي مع نابولي بنهاية الموسم المقبل.

وانضم اللاعب صاحب الـ31 عاما إلى نابولي قادما من جنك البلجيكي في عام 2014.

ومنذ ذلك الحين خاض كوليبالي مع نابولي 317 مباراة سجل خلالهم 10 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

وتوج كوليبالي مع نابولي بلقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

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