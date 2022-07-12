التشكيل - منسي يتحدى أجويرو في مواجهة غزل المحلة والبنك الأهلي
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 16:00
كتب : FilGoal
أعلن خالد جلال ومصطفى عبده تشكيلي البنك الأهلي وغزل المحلة في افتتاح مباريات الجولة 24 من الدوري المصري.
ويتواجد البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 23 نقطة.
بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.
وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمود الزنفلي
خط الدفاع: أسامة إبراهيم - أحمد ياسين - أمير مدحت - إيزاكو ياكوبو
خط الوسط: محمد فتحي - أحمد سعيد - محمود سيد
خط الهجوم: موسى دياوارا - ناصر منسي - كريم بامبو
وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:
حراسة المرمى: عمرو شعبان
خط الدفاع: هاني عادل - معاذ الحناوي - محمد فتح الله - إيهاب سمير
خط الوسط: حميد ماو - أحمد النادري
أمامهما: باولن فوافي - عبده يحيى - هشام عادل
خط الهجوم: عبد الرحمن أجويرو
وتبدأ المباراة في الرابعة والنصف، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
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