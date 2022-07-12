فريد: الموسم المقبل سيكون مختلفا.. يجب أن يتحد الجميع في مانشستر

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 12:46

كتب : FilGoal

فريد لاعب مانشستر يونايتد

شدد البرازيلي فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد أن الفريق طوى صفحة الموسم الماضي ويتطلع لموسم جديد تحت قيادة الهولندي إريك تين هاج.

ويتواجد مانشستر يونايتد في بانكوك الآن حيث سيواجه ليفربول وديا عصر اليوم الثلاثاء.

وقال فريد في تصريحات للصحفيين: "لقد كانت أربع سنوات رائعة بالنسبة لي هنا، لقد كان ذلك مهما بالنسبة لي، النادي الذي احتضنني وساعدني كثيرًا. آمل أن أستمر في رد الجميل في المباريات ويجب أن أقوم بعملي على أرض الملعب".

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وأضاف "وجود المدرب بقرب اللاعبين هام للغاية بالطبع، يعلمنا دائما ويصحح الأخطاء ويركز في كل التفاصيل".

وتابع عن بوجبا "إنه لاعب رائع، كان علينا الاستفادة إلى أقصى حد من قربه، لقد عمل لفترة طويلة في اللعبة ويفهم الأمور جيدا. كان بوجبا لاعبا عظيما هنا، ولسوء الحظ رحل. نتمنى له كل التوفيق. ستكون هناك دائما منافسة فنحن ناد كبير، أحد أكبر الأندية في العالم. سيتطلع اللاعبون الذين سينضمون إلينا للعب لذلك ستكون هناك منافسة".

وواصل عن مكتومناي "سكوت لاعب رائع لا يزال صغيرا ويمكنه أن يتحسن. يمكنني أيضا أن أتحسن كل يوم وهذا ما أعمل من أجله.أعتقد أن جميع اللاعبين في فريقنا ليس أنا وسكوت فقط، يجب أن يتواصل لاعبو خط الوسط والمهاجمون ويعملون بجد معا لتحقيق النجاح".

واستطرد "الموسم الماضي كان صعبا للغاية علينا لذلك يجب أن نكون متحدين، هناك مدرب جديد وقواعد جديدة ونحن نتطلع معا للمستقبل. نأمل أن نتمكن من التركيز والقوة. يمكن أن يساعدنا إريك".

وأردف "نتطلع إلى الموسم الجديد. لدينا مدرب جديد وأنا متأكد من أننا سنحقق أشياء رائعة. هذا ما نعمل على تحقيقه، آمل أن نحقق أهدافنا بنهاية الموسم".

وأتم "إنه مدرب رائع، التدريب جيد ومكثف. نهدف إلى فعل ما يقوله في تدريباتنا اليومية. آمل أن نتمكن من الفوز بأشياء في المستقبل. من الواضح أن الأمر لن يكون سهلا ولن يحدث بين عشية وضحاها. سوف نتطلع إلى بذل قصارى جهدنا في أقرب وقت ممكن".

فريد انتقل لصفوف مانشستر يونايتد في 2018 قادما من شاختار الأوكراني ليشارك في 156 مباراة، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع 13 آخرين.

يذكر أن مانشستر يونايتد سيبدأ موسمه الجديد بمواجهة برايتون على ملعب أولد ترافورد.

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