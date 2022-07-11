ماجواير: تين هاج متطلب للغاية.. ولذلك ذكرت اسمه في زفافي

تحدث هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد الذي تأكد استمراره قائدا للفريق، عن تحضيرات الموسم المقبل والعمل تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاج.

وقال ماجواير في حديثه لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: "حظيت بصيف جيد. سعيد برؤية اللاعبين والمدرب الجديد بالتأكيد. مررنا بأسبوع قوي في التدريبات وأتطلع لرؤية ما يجلبه المستقبل".

وعن الموسم الماضي قال مدافع الشياطين الحمر: "الموسم الماضي كان طويلا وصعبا للغاية، ولكن يجب أن نتركه خلفنا ونتطلع للمستقبل مع المدرب الجديد".

وذكر ماجواير اسم المدرب الجديد تين هاج خلال حفل زفافه في الصيف، وهو ما علق عليه قائلا: "أحيانا حين تغادر في الصيف تتطلع إلى عطلتك، ولكن في العطلة دائما لديك عين ملقاة على العودة.

وأضاف "في كل فترة تحضير يحاول الجميع إثارة إعجاب المدرب. التدريبات كانت قوية للغاية، ونحن كمجموعة لاعبين نفهم أين نحن بدنيا. عدنا بحالة جيدة، ولكننا بحاجة للتحسن أيضا".

وأوضح "التركيز في التدريبات كان بدنيا، ولكن كان هناك الكثير من الأفكار التكتيكية الملقاة خلالها أيضا. المدرب لديه متطلبات مرتفعة ويجب أن نتعلم جميعا ونتحسن لمجاراتها".

أما عن تيريل مالاسيا صفقة تين هاج الأولى قال ماجواير: "لقد اندمج بشكل جيد للغاية. هو يأتي بابتسامة كبيرة على وجهه وهو في حالة بدنية جيدة. سيعتاد على اللعب مع المدرب الجديد سريعا، أنا واثق من ذلك".

وأخيرا عن مواجهة ليفربول الودية المقبلة قال المدافع: "هذه المباراة لا تثير أي تنافسية مبكرة. المباراة التي يجب أن نهتم بها أمام ليفربول ستكون في الدوري الإنجليزي".

ويلتقي الغريمان غدا –الثلاثاء- في تايلاند، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وأنهى مانشستر يونايتد موسمه في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي، بعد إقالة أولي جونار سولشاير وتعيين رالف رانجنيك مدربا مؤقتا، قبل أن يتولى تين هاج مدرب أياكس السابق المسؤولية رسميا بنهاية الموسم الماضي.

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