بوجبا: لا أستطيع الانتظار للفوز بالألقاب مع يوفنتوس

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 18:03

كتب : FilGoal

بول بوجبا مانشستر يونايتد

أبدى بول بوجبا المنتقل حديثا إلى يوفنتوس الإيطالي سعادته بالعودة من جديد إلى الفريق مشددا على رغبته للفوز بالمزيد من الألقاب.

وعاد بوجبا إلى تورينو مرة آخرى بعد 6 سنوات من الانفصال في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وصرّج بوجبا على منصات يوفنتوس الالكترونية اليوم -الاثنين- بعد إعلان العودة، قائلا: "كما ترون، لقد عدت وأنا سعيد للغاية، لا أطيق الانتظار للبدء والفوز بالألقاب معا في الملعب من جديد".

أخبار متعلقة
العودة لمكان تألقه.. بوجبا ينضم إلى يوفنتوس خدعه مشجع يوفنتوس.. رامسي يوقع على "فسخ تعاقده" القميص رقم 22 جاهز.. دي ماريا إلى يوفنتوس سكاي: بوجبا يوقع على عقود انتقاله لـ يوفنتوس.. وتأجيل الإعلان

وعلق يوفنتوس على تصريحات اللاعب كالآتي: "عندما نقول وداعا بعد مغامرة محتدمة معا فإن هناك دائما بصيص أمل في أننا سنرى بعضنا البعض مجددا، عاجلا أم آجلا".

وأضاف "لقد غادر صبيا وعاد رجلا وبطلا، لكن هناك شيئا واحد لم يتغير، الرغبة في كتابة صفحات لا تُنسى من تاريخ النادي معًا مرة أخرى".

وأتم "عاد بوجبا ولا يمكننا أن نكون أكثر سعادة".

بوجبا (29 عاما) كان قد رحل عن يوفنتوس في 2016 متجها إلى مانشستر يونايتد.

وشهدت الفترة الأولى لبوجبا مع يوفنتوس تقديمه أفضل أداء في مسيرته.

وفي 4 مواسم حقق لقب الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي 3 مرات ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2015.

وشارك بوجبا مع يوفنتوس في فترته الأولى في 177 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 40.

اللاعب الفرنسي كان قد انضم ليوفنتوس في 2012 من مانشستر يونايتد أيضا بشكل مجاني قبل العودة للفريق الإنجليزي في صفقة كلفت 105 مليون يورو كأغلى لاعب في العالم وقتها.

وشارك مع الشياطين الحمر في 232 مباراة. سجل خلالها 39 هدفا وصنع 51 آخرين.

اقرأ أيضا:

لماذا تراجع دجوكوفيتش وأنس جابر في تصنيف التنس

تين هاج يكشف عن مستقبل رونالدو.. وهوية القائد

"طُردوا من الفندق".. أزمة كبرى لبعثة السومو في الألعاب العالمية

نتيجة هائلة في افتتاح مباريات أمم إفريقيا لليد

تعرف على قائمة المرشحين لأفضل لاعب إفريقي

بول بوجبا يوفنتوس مانشستر يونايتد
نرشح لكم
كريستال بالاس يتعاقد مع شيخ دوكوري العودة لمكان تألقه.. بوجبا ينضم إلى يوفنتوس رومانو: سبورتنج لشبونة توصل لاتفاق مع برشلونة بشأن ترينكاو رومانو: ليدز في طريقه للموافقة على عرض برشلونة الجديد إصابة نجم ولفرهامبتون الشاب بقطع في الرباط الصليبي خدعه مشجع يوفنتوس.. رامسي يوقع على "فسخ تعاقده" بعد أنباء اختفائه.. ظهور موسوندا أخيرا تين هاج: أريد التحسين من الجميع.. وأتشوق لمنح النتائج لجماهير مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
ذا أثليتك: روني يقترب من العودة للتدريب مجددا 10 دقيقة | أمريكا
مدير بايرن الرياضي في رحلة اقتناص دي ليخت من يوفنتوس: هناك تفاؤل دائما 12 دقيقة | ميركاتو
بوجبا: لا أستطيع الانتظار للفوز بالألقاب مع يوفنتوس 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
وفاة إسماعيل عثمان رئيس الإسماعيلي الأسبق 30 دقيقة | الكرة المصرية
رياح التغيير مستمرة.. أندرياس بيريرا من مانشستر إلى فولام 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرتضى منصور لـ في الجول: إيقاف كهربا أكبر رد على المشككين في صحة عقده.. ولن نتنازل ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا لـ كرة اليد – الكونغو الديمقراطية تنهي مقاومة السنغال ساعة | كرة يد
كريستال بالاس يتعاقد مع شيخ دوكوري 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 2 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 3 خبر في الجول - نهاية موسمه.. إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة 4 محامي السعيد: المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي.. وسنقبل الحوار ولكن بشرط