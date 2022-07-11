بوجبا: لا أستطيع الانتظار للفوز بالألقاب مع يوفنتوس

أبدى بول بوجبا المنتقل حديثا إلى يوفنتوس الإيطالي سعادته بالعودة من جديد إلى الفريق مشددا على رغبته للفوز بالمزيد من الألقاب.

وعاد بوجبا إلى تورينو مرة آخرى بعد 6 سنوات من الانفصال في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وصرّج بوجبا على منصات يوفنتوس الالكترونية اليوم -الاثنين- بعد إعلان العودة، قائلا: "كما ترون، لقد عدت وأنا سعيد للغاية، لا أطيق الانتظار للبدء والفوز بالألقاب معا في الملعب من جديد".

وعلق يوفنتوس على تصريحات اللاعب كالآتي: "عندما نقول وداعا بعد مغامرة محتدمة معا فإن هناك دائما بصيص أمل في أننا سنرى بعضنا البعض مجددا، عاجلا أم آجلا".

وأضاف "لقد غادر صبيا وعاد رجلا وبطلا، لكن هناك شيئا واحد لم يتغير، الرغبة في كتابة صفحات لا تُنسى من تاريخ النادي معًا مرة أخرى".

وأتم "عاد بوجبا ولا يمكننا أن نكون أكثر سعادة".

بوجبا (29 عاما) كان قد رحل عن يوفنتوس في 2016 متجها إلى مانشستر يونايتد.

وشهدت الفترة الأولى لبوجبا مع يوفنتوس تقديمه أفضل أداء في مسيرته.

وفي 4 مواسم حقق لقب الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي 3 مرات ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2015.

وشارك بوجبا مع يوفنتوس في فترته الأولى في 177 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 40.

اللاعب الفرنسي كان قد انضم ليوفنتوس في 2012 من مانشستر يونايتد أيضا بشكل مجاني قبل العودة للفريق الإنجليزي في صفقة كلفت 105 مليون يورو كأغلى لاعب في العالم وقتها.

وشارك مع الشياطين الحمر في 232 مباراة. سجل خلالها 39 هدفا وصنع 51 آخرين.

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