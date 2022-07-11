وفاة إسماعيل عثمان رئيس الإسماعيلي الأسبق

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 17:49

كتب : FilGoal

إسماعيل عثمان

توفي إسماعيل عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي سابقا، ورئيس شركة المقاولون العرب الأسبق.

جاء ذلك اليوم -الإثنين- عن عمر يناهز 79 عاما.

ونعى مجلس إدارة الإسماعيلي في بيان رسمي رئيس النادي السابق إسماعيل عثمان.

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وقال بيان الدراويش: "يتقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي بخالص التعازي في وفاة إسماعيل عثمان رئيس النادي الأسبق. داعين المولى عز وجل أن يغفر للراحل ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وتولى إسماعيل عثمان رئاسة الإسماعيلي بين عامي 1997 و2005، وحقق الدراويش في عهده آخر لقب دوري في موسم 2001-2002.

كما بلغ الإسماعيلي معه المركز الثاني في دوري أبطال إفريقيا عام 2003.

FilGoal.com يقدم خالص التعازي في وفاة الفقيد.

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