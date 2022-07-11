أمم إفريقيا لـ كرة اليد – الكونغو الديمقراطية تنهي مقاومة السنغال

فاز منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره السنغالي بنتيجة 31-26 ضمن منافسات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد مصر 2022.

المباراة التي أقيمت على صالة 6 أكتوبر الدولية، أنهتها الكونغو الديمقراطية متأخرة في الشوط الأول بنتيجة 15-14.

لكن الكونغو الديمقراطية انتفضت بشراسة في الشوط الثاني وأنهت المباراة فائزة بفارق 5 أهداف كاملة.

لتحصد الكونغو الديمقراطية أول نقطتين في مشوارها وتحتل المركز الثاني في المجموعة خلف أنجولا صاحبة نفس الرصيد مع فارق أهداف +29.

وفاز جوردي جاكوبي حارس مرمى الكونغو الديمقراطية وكان الفرنسي بجائزة رجل المباراة بعد تصدياته المميزة والحاسمة.

وكانت أنجولا قد اكتسحت زامبيا بنتيجة 53-24 في أولى مباريات هذه المجموعة بوقتٍ سابق من اليوم الإثنين.

وتلعب الكونغو الديمقراطية ثاني مبارياتها أمام زامبيا غدًا الثلاثاء، فيما تلتقي السنغال بـ أنجولا في مهمة صعبة.

وحققت الكونغو الديمقراطية المركز الرابع مرتين سابقتين كأفضل إنجاز لها في أمم إفريقيا، آخرهما في 2010 على أرض مصر أيضًا.

فيما كان المركز الثالث في نسخة 1974 هو أفضل إنجاز للسنغال التي تشارك لأول مرة منذ ظهورها في نسخة 2014.





























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