كريستال بالاس يتعاقد مع شيخ دوكوري

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 15:54

كتب : FilGoal

شيك دوكوري - كريستال بالاس

أعلن كريستال بالاس تعاقده مع شيخ دوكوري لاعب وسط لانس الفرنسي لمدة خمس مواس.

وفقا لللصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن الصفقة قد كلفت الفريق الإنجليزي 18 مليون جنيه إسترليني.

وقال اللاعب المالي في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "أشعر بسعادة وفخر كبيرين لأكون لاعبا لكريستال بالاس".

اللاعب صاحب الـ 22 عاما بدأ مسيرته مع فريق ريال باماكو المالي قبل الانضمام للانس في 2018.

دوكوري شارك مع لانس خلال الموسم الماضي في 36 مباراة وخلالهم نجح في تسجيل هدف واحد وصنع 4 أهداف.

وبالتعاقد مع دوكوري يكون كريستال بالاس قد أتم صفقته الثالثة خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من الحارس سام جونستون والجناح مالكوم إيبويي.

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