أمم إفريقيا لـ كرة اليد - فوز كبير لـ غينيا على الجابون في الجولة الأولى

حقق منتخب غينا فوزا كبيرا على الجابون بنتيجة 36-23 في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا لكرة اليد المقامة في مصر.

وأقيمت المباراة على صالة 6 أكتوبر الدولية.

وفرض منتخب غينيا سيطرته على المباراة منذ البداية وأنهى اشوط الأول متقدما 19-11.

وفي الشوط الثاني استمر التفوق الغيني ليصبح الفارق 13 هدفا لتنتهي المباراة بنتيجة 36-23.

وتصدر منتخب غينيا المجموعة الثانية برصيد نقطتين عقب مباراته الأولى في البطولة، بينما تحل الجابون في المركز الأخير بدون نقاط.

ويلعب كلا الفريقين في مبارتيهما المقبلة أمام الجزائر خلال مباريات المجموعة التي تضم 3 فرق فقط.

وتقام البطولة في مصر على صالتي 6 أكتوبر الدولية وحسن مصطفى خلال الفترة ما بين 11 إلى 18 يوليو.

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