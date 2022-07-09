تنس - حلم وزيرة السعادة يتأجل.. أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون

تأجل حلم التونسية أنس جابر في التتويج بأولى بطولاتها في الجراند سلام بالهزيمة في نهائي ويمبلدون اليوم السبت أمام الأوزباكية إيلينا ريباكينا.

وعلى الرغم من الفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-3، إلا أن أنس خسرت المجموعتين التاليتين بالنتيجة ذاتها 6-2.

وبذلك توجت إيلينا بأول لقب لها في بطولات الجراند سلام، فيما ظل الحصول على الوصافة هو أبرز إنجاز للاعبة التونسية.

وتعد أنس جابر هي أول عربية وإفريقية تصل لنهائي ويمبلدون.

وكانت أنس نجحت في الموسم الماضي في بلوغ ربع النهائي قبل أن تحطم إنجازها الشخصي وتصل للنهائي في النسخة الحالية.

طريق أنس

ووصلت أنس جابر إلى النهائي بعدما فازت على التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 66 في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي فازت على تاتيانا ماريا.

وكانت أنس تقدمت إلى المركز الثاني مؤخرا في التصنيف العالمي لتحطم الرقم العربي والإفريقي المسجل باسمها بالوصول لأفضل مركز في التصنيف العالمي.

وزيرة السعادة

بشكل مفاجئ وعقب إحدى المباريات وجه أحد المراسلين سؤلا لأنس جابر عن رأيها في استقالة بوريس جونسون رئيس وزراء إنجلترا.

لكنها ردت بأنها لا تعلم شيئا عن السياسة وأنها "وزيرة السعادة".

ومنذ ذلك الحين اعتمد التونسيون اللقب الخاص بأنس.

إنجازات رائعة

وكتبت أنس جابر التاريخ في الشهر الماضي بعدما حققت لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة.

وباتت أنس وقتها أول عربية أو إفريقية تفوز بإحدى بطولات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وكان ذلك قبل أن تضيف البطلة التونسي لقب الماسترز الثاني في تاريخها بحصد بطولة برلين المفتوحة.

واستطاعت قبل 10 سنوات أنس جابر اقتناص لقبها الأول حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات.