جوائز كاف - موسيماني وكيروش ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 11:42

كتب : FilGoal

مؤتمر كيروش والسولية قبل مواجهة السنغال

تواجد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق وكارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا عن 2022.

وتقلصت القائمة من 10 مدربين إلى 5 في القائمة النهائية التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي "كاف".

ويتواجد في القائمة كل من كارلوس كيروش، وبيتسو موسيماني، وتوم سينتيفيت مدرب جامبيا، ووليد الركراكي مدرب الوداد، وأليو سيسيه مدرب السنغال.

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وتم استبعاد كل من كامو مالو مدرب بوركينا فاسو، وأمير عبده مدرب جزرالقمر، وفلوران إبنجت مدرب نهضة بركان، ووحيد خليلوزيتش مدرب المغرب، وماندالا نكيزاكي مدرب أورلاندو بايرتس.

ويتواجد موسيماني بعد أن قاد الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما قاد كيروش منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية والمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وقاد وليد الركراكي الوداد للتتويج بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد أليو سيسيه بعج أن قاد منتخب السنغال للتتويج بكأس الأمم الإفريقية والوصول لكأس العالم 2022.

ويظهر في القائمة توم سينتيفيت بعد أن قاد منتخب جامبيا للوصول لكأس الأمم الإفريقية للمرة الاولى في تاريخه.

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