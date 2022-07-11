جوائز كاف - الأهلي ضمن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل نادٍ في إفريقيا

تواجد الأهلي ضمن القائمة النهائية للمشرحين لجائزة أفضل نادي داخل إفريقيا في عام 2022.

وشهدت القائمة الأولية تواجد 10 أندية قبل تقليصها من قبل الاتحاد الإفريقي "كاف" إلى 5 أندية فقط

ويتواجد في القائمة النهائية كل من الاهلي، ونهضة بركان المغربي، وبترو أتليتكو الأنجولي، والوداد المغربي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

بينما تم استبعاد كل من الرجاء المغربي، وأهلي طرابلس الليبي، ووفاق سطيف الجزائري، ومازيمبي الكونغولي، والاتحاد الليبي.

نقترب أكثر من أي وقتًا مضى ⏳ من يتوج بلقب النادي الأفضل في القارة؟ 🧐#CAFAwards2022 pic.twitter.com/hM3EtjgNwY — CAF - عربي (@caf_online_AR) July 11, 2022

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 21 يوليو المقبل في المغرب.

ويتواجد الأهلي في القائمة بعد أن وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي خسره أمام الوداد المتواجد أيضا في القائمة بعد التتويج بالبطولة.

كما يتواحد نهضة بركان بعد أن حقق كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب أورلاندو بايرتس.

وكان بترو أتليتكو قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ولكنه خرج بعد مواجهة الوداد.

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