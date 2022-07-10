تقديم صفقات مانشستر سيتي - أورتيجا: هالاند أصبح كالوحش.. وأريد التعلم كل يوم

شدد الألماني ستيفان أورتيجا حارس مانشستر سيتي الجديد أنه يرغب في التعلم والتحسن كل يوم مشيرا إلى أن هالاند زميله الجديد أصبح وحشا.

ستيفان أورتيجا النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ويقدم مانشستر سيتي صفقاته الجديدة اليوم للجماهير مع غياب كالفن فيليبس بسبب المرض.

وقال ستيفان أورتيجا في مؤتمر تقديمه: "الأمر صعب، هناك الكثير من الأشياء الجديدة. فريق جديد بالنسبة لي وكذلك المدربين. سأحاول معرفة المزيد عن كيفية عمل النادي وأنا متحمس حقًا للعب والتدرب على أعلى مستوى".

وأضاف "الطموح؟ في البداية التحسن ومحاولة التعلم. ثم سأدفع إيدرسون وأظهر أفضل أداء لي وأصل إلى مستوى جديد. الآن أنا جيد ولكن هذا ليس الحد الأقصى. أتمنى أن ينقلي العمل مع مدرب الحارس إلى مستوى أعلى".

وتابع "جوارديولا واحد من أفضل المدربين في العالم وأنا مهتم بمعرفة كيف يعمل، يمكنني التحسن كل يوم بالعمل معه ومع زملائي".

وواصل عن أسباب الانتقال لمانشستر سيتي "أرى هنا فرصة كبيرة بالنسبة لي لاكتساب خبرة جديدة. النادي الذي لعبت له ساقا ليس نادٍ كبير في ألمانيا، إنها فرصة كبيرة للعب في أحد الأندية الكبيرة في العالم. إنه أمر منطقي لأنني أستطيع أن أتحسن وأتعلم ولدي فرصة أن أكون أحد أجزاء فريق مثل مانشستر سيتي".

واستكمل "لم أتحدث مع جوارديولا ولكن فقط مع تشافي مدرب الحراس. إنهم يثقون به كثيرا".

واستطرد عن أسلوب مانشستر سيتي في اللعب والاعتماد على الحارس "أتطلع إلى لعب هذا الأسلوب في كرة القدم. لدي القدرة على فتح المباراة من مكاني لأحافظ على هدوئي وألعب كرات جيدة. هذا الأسلوب هو الأفضل في العالم فأنت تلعب بثقة وتلعب لتظهر أنك أقوى من الفريق الآخر".

وأكمل "اللعب في الكؤوس فقط؟ في البداية نعم، مان سيتي نادٍ كبير لذا يحتاجون في كل مركز إلى العديد من اللاعبين في المستوى الأعلى. سأحاول دفع إيدرسون إلى المستوى الأفضل والتعلم من سكوت كارسون الذي لديه خبرة. من اليوم الأول سأبذل قصارى جهدي، أريد أن ألعب ليس فقط التواجد على مقاعد البدلاء. إنها المرة الأولى بالنسبة لي لدي مدرب حارس مرمى من دولة مختلفة وسأكون مهتما بمعرفة كيف يمكنني التعلم من الثقافات المختلفة وهم يتعلمون مني".

وعن التواجد في كأس العالم مع ألمانيا "ليس الآن، بعد أن تم استدعائي قاموا بتغيير فريق المدرب ومنذ ذلك الحين لم يدعوني إلى المنتخب الوطني. لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، الآن من المهم التعلم والتحسين هنا. في النهاية سنرى".

وأتم عن منافسة هالاند "تحوله رائع. عندما رأيته في المرة الأولى في سالسبورج كان نحيفًا بعض الشيء، والآن أصبح وحشًا. آمل أن أبقيه ثابتا ففي التدريبات يسهل عليه التسجيل ضدي لأنه يحتاج إلى الثقة أكثر مني".

أورتيجا انضم إلى مانشستر سيتي بعد نهاية تعاقده مع أرمينيا بيلفيلد ولمدة ثلاث سنوات.

وسيرتدي ابن الـ29 عاما الرقم 18 مع بطل الدوري الإنجليزي.

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