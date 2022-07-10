برونو فيرنانديز يكشف السر خلف تغيير رقمه مع مانشستر يونايتد

كشف برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد عن سبب اختياره تغيير رقمه إلى القميص رقم 8.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وغير برونو فيرنانديز رقمه إلى رقم 8 بداية من الموسم المقبل عقب رحيل خوان ماتا عن الفريق.

وارتدى فيرنانديز رقم 18 خلال الموسمين الماضيين منذ انضمامه للفريق.

واعتاد اللاعب البرتغالي على ارتداء رقم 8 خلال ثلاثة سنوات قضاهم مع سبورتنج لشبونة قبل الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وقال فيرنانديز في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "هذا القميص يمثل لي الكثير، هنالك تاريخ بيني وبين الرقم 8 بسبب والدي الذي كان يرتدي رقم 8 عندما كان لاعبا".

وتابع "لقد اعتزل كرة القدم لأنه حصل على عرض عمل وبالطبع في ذلك الوقت كان من الأفضل لي ولأخوتي أن يحصل على وظيفة جيدة أفضل من الاستمرار في ممارسة كرة القدم".

واستمر "لقد ظل يلعب بقميص رقم 8 لمدة سنتين ولأن حلمه كان أن أصبح لاعب كرة قدم أيضا وهذا يجعل حلمي جزئا منه".

وشرح برونو معنى الوشم الذي يضعه على ذراعه قائلا: "حرف الـ B يشير إلى اسم والدتي الأخير "بورجس" وحرف الـF إلى اسم والدي "فيرنانديز" ورقم 8 هو يوم مولدي لذلك هذا الرقم يقول الكثير عن عائلتي وعن ماضي ولذلك أحبه ولهذا هو رقمي المفضل".

وشارك فيرنانديز خلال الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد في 45 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 10 أهداف وصناعة 13.

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