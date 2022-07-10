برونو فيرنانديز يكشف السر خلف تغيير رقمه مع مانشستر يونايتد

الأحد، 10 يوليه 2022 - 14:10

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز

كشف برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد عن سبب اختياره تغيير رقمه إلى القميص رقم 8.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وغير برونو فيرنانديز رقمه إلى رقم 8 بداية من الموسم المقبل عقب رحيل خوان ماتا عن الفريق.

وارتدى فيرنانديز رقم 18 خلال الموسمين الماضيين منذ انضمامه للفريق.

أخبار متعلقة
عودة إلى إسبانيا؟ لاس بالماس يحاول ضم فابريجاس كلوب في بانكوك: هل استقبلتم مانشستر يونايتد بنفس الحفاوة؟ تقرير: أرسنال مهتم بضم كانتي أسينسيو ومركز المهاجم.. آس: تحديات أمام أنشيلوتي قبل بداية الموسم

واعتاد اللاعب البرتغالي على ارتداء رقم 8 خلال ثلاثة سنوات قضاهم مع سبورتنج لشبونة قبل الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وقال فيرنانديز في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "هذا القميص يمثل لي الكثير، هنالك تاريخ بيني وبين الرقم 8 بسبب والدي الذي كان يرتدي رقم 8 عندما كان لاعبا".

وتابع "لقد اعتزل كرة القدم لأنه حصل على عرض عمل وبالطبع في ذلك الوقت كان من الأفضل لي ولأخوتي أن يحصل على وظيفة جيدة أفضل من الاستمرار في ممارسة كرة القدم".

واستمر "لقد ظل يلعب بقميص رقم 8 لمدة سنتين ولأن حلمه كان أن أصبح لاعب كرة قدم أيضا وهذا يجعل حلمي جزئا منه".

وشرح برونو معنى الوشم الذي يضعه على ذراعه قائلا: "حرف الـ B يشير إلى اسم والدتي الأخير "بورجس" وحرف الـF إلى اسم والدي "فيرنانديز" ورقم 8 هو يوم مولدي لذلك هذا الرقم يقول الكثير عن عائلتي وعن ماضي ولذلك أحبه ولهذا هو رقمي المفضل".

Tattoo On Arm Bruno Fernandes Manchester Editorial Stock Photo - Stock Image | Shutterstock | Shutterstock Editorial

وشارك فيرنانديز خلال الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد في 45 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 10 أهداف وصناعة 13.

اقرأ أيضا

حسم مصير خليلوزيتش

صلاح ونونيز على رأس قائمة ليفربول للفترة التحضيرية

عرض رابع من برشلونة لضم ليفاندوفسكي

صاحب التمريرة الحاسمة الواحدة يعود إلى إنجلترا

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد
نرشح لكم
تقرير: رونالدو حصل على مكافأة كبيرة قبل طلب الرحيل عن مانشستر كلوب في بانكوك: هل استقبلتم مانشستر يونايتد بنفس الحفاوة؟ تقرير: أرسنال مهتم بضم كانتي ثلاث أضعاف الراتب.. تقرير: فودين يوافق على تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي رجل التمريرة الحاسمة الواحدة.. عمر ريتشاردز من بايرن إلى نوتنجهام برايتون: مانشستر سيتي؟ لم نتلق أي عرض لضم كوكوريا ولكن ذا أثليتك: تمت.. رحيم ستيرلنج إلى تشيلسي الطقس والأبطال والإجبار.. عشرة أسباب لرفض دي يونج الانتقال إلى مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
تقرير تنزاني: سيمبا يرغب في استعادة ميكيسوني بشرط واحد 9 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: رونالدو حصل على مكافأة كبيرة قبل طلب الرحيل عن مانشستر 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برونو فيرنانديز يكشف السر خلف تغيير رقمه مع مانشستر يونايتد 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة إلى إسبانيا؟ لاس بالماس يحاول ضم فابريجاس ساعة | ميركاتو
كلوب في بانكوك: هل استقبلتم مانشستر يونايتد بنفس الحفاوة؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: أرسنال مهتم بضم كانتي 2 ساعة | ميركاتو
أسينسيو ومركز المهاجم.. آس: تحديات أمام أنشيلوتي قبل بداية الموسم 2 ساعة | الدوري الإسباني
سبورت تكشف حقيقة تواصل النصر مع برشلونة من أجل بيانيتش 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 2 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 3 خبر في الجول - نهاية موسمه.. إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة 4 محامي السعيد: المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي.. وسنقبل الحوار ولكن بشرط