كلوب في بانكوك: هل استقبلتم مانشستر يونايتد بنفس الحفاوة؟

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على أن فريقه ذو الجودة العالية يجب أن يستعد بكل قوة للتحسن في الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه يخوض كل المباريات بقوة حتى ولو كانت ودية.

ووصلت بعثة ليفربول إلى بانكوك اليوم استعدادا للفترة التحضيرية للموسم.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي بعد الوصول: "قبل أن تبدأ الأسئلة، أود طرح السؤال الأول "هل كان الاستقبال بنفس القوة لمانشستر يونايتد أمس؟".

بعض الحاضرين في المؤتمر الصحفي ردوا على كلوب بعبارة "لا".

وأضاف "شكرا جزيلا على الترحيب الحار الذي تلقيناه. إنه رائع،وهي المرة الأولى المناسبة لي في تايلاند وسمعت الكثير من الأشياء الجيدة عنها".

وتابع "نحن نتطلع إلى المباراة أمام مانشستر يونايتد بشكل واضح ، وأن يكون لدينا بعض الوقت لقضائه في المدينة. نحن هنا من أجلكم جميعًا ونأمل أن نتمكن من قضاء وقت ممتع معا وتقوية الترابط بيننا وبين مشجعينا هنا في تايلاند اكثر قليلا".

ويلعب ليفربول خلال جولته في آسيا بين تايلاند وسنغافورة مع كل من مانشستر يونايتد وكريستال بالاس.

وواصل "لدينا 37 لاعبا وعلينا استخدام كل منهم. الأولاد الذين كانوا في مهمة دولية في الصيف وصلوا اليوم فقط. لا يمكنهم اللعب لفترة طويلة ولكننا سنحاول منحهم بضع دقائق كذلك".

واستطرد "مانشستر يونايتد لديه مدرب جديد وتدرب لفترة أطول قليلا منا. لست متأكدا ولكن قد يكون في وضع أفضل في الوقت الحالي. نراه اختبارا مهمًا لأنه ضد يونايتد ونحن لا نلعب مباريات ودية".

واستكمل "سيكون لدينا موسما جيدا ويمكننا التحسن فيه، يمكننا دائما أن نفعل ما هو أفضل وهذا ما سنحاوله. نحن لا نستعد أبدًا لمباراة واحدة فقط بل لموسم كامل والأولاد الذين بدأوا الأسبوع الماضي كانت لديهم بداية مناسبة ويمكننا أن نتدرب بالطريقة التي أردناها ثم سنلعب مباراتين للاستعداد".

وأردف "ننتقل من إنجلترا إلى النمسا ومن ثم يكون معسكرًا آخر ومن ثم مباراة الدرع الخيرية، لذلك لم يمض وقت طويل لدينا. علينا أن نعمل بجد في هذه الفترة. يمكنك نرى أن الأولاد متعبون بعض الشيء لكن هذا جزء مهم من الموسم التحضيري الذي نمر فيه بهذه اللحظات الصعبة. واثقون من قدراتنا على تقديم موسم جيد، رأيت اليوم في الطائرة فريقا مليئا بالجودة ولكنك تحتاج دائما إلى قليل من الحظ للفوز بالألقاب".

وعن الموسم القادم "لدينا خمسة تغييرات من الآن فصاعدا في الدوري الإنجليزي وعلينا التعود على ذلك وعلينا التكيف مع كل هذه الأنواع من الأشياء. أنا حقا اتطلع الى ذلك. لا توجد ضمانات في كرة القدم ولكن هناك فرصة جيدة لأن نلعب موسما جيدا آخر على ما أعتقد".

وأتم عن جولة شوارع ليفربول بنهاية الموسم الماضي "لقد كانت تجربة رائعة للغاية. أخبرني البعض عن أن الفريق أنهى الموسم بشكل أقل مع خسارة دوري الأبطال وتفهمت الأمر لكن بالنسبة لفريقنا آخر ذكرى كانت المسيرة وكان ذلك أمر رائع. ستكون دفعة حقيقية لتكرار التجربة كثيرا".

وأعلن ليفربول في وقت سابق قائمته المتواجدة للفترة التحضيرية في آسيا بتواجد 37 لاعبا على رأسهم محمد صلاح وداروين نونيز.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

الحراس: أدريان - أليسون بيكر - هارفي دافيز - فابيان مروزيك

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - ستيفان باجيكيتش - لوك تشامبرز - بوبي كلارك - جو جميز - إبراهيما كوناتي - إزاك مابايا - جويل ماتيب - نات فيليبس - أندرو روبيرتسون - كوستاس تسيميكاس - فان دين بيرج - فيرجل فان دايك - ريس ويليامز

الوسط: فابيو كارفاليو - ليتون كلاركسون - هارفي إيليوت - فابينيو - مليكامو فريندورف - جوردان هيندرسون - توماس هيل - كورتس جونز - نابي كيتا - جيمس ميلنر - مورتون - جيمس نوريس - أليكس تشامبيرلين - تياجو ألكانتارا

الهجوم: لويس دياز - روبيرتو فيرمينو - دييجو جوتا - داروين نونيز - محمد صلاح

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