قبل انضمامه للدوري البلجيكي.. اختفاء لاعب تشيلسي السابق

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن اختفاء تشارلي موسوندا لاعب تشيلسي السابق في ظروف غامضة.

اللاعب البلجيكي كان في طريقه للتوقيع مع فريق زولته فاريجيم في الدوري البلجيكي بعد نهاية تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم السابق.

وبعد الاتفاق مع إدارة زولته فاريجيم على التوقيع طلب موسوندا الحصول على بضعة أيام كإجازة ليقضي بعض الوقت مع عائلته.

ومنذ طلبه الحصول على إجازة اختفى الجناح صاحب الـ 25 عاما تماما ولم يتمكن أحد من الوصول إليه حتى الآن.

وشدد ويلي نايسينس رئيس النادي البلجيكي في تصريحات لصحيفة صن الإنجليزية بأن اللاعب مختفي منذ عدة أيام وبأن لا فكرة لديهم تماما عن مكان وجوده.

موسوندا خرج من أكاديمية تشيلسي وذهب خارج النادي على سبيل الإعارة أكثر من مرة في المواسم اليابقة أبرزها مع ريال بيتيس وسيلتيك.

وقضى موسوندا الموسم الماضي في تشيلسي ولكن بدون المشاركة في أي دقيقة طوال الموسم.

ورحل اللاعب البلجيكي عن تشيلسي خلال فترة الانتقالات الحالية بعد نهاية عقده بنهاية شهر يونيو الماضي.

اقرأ أيضا

النني يكشف كواليس تدريبه على التسديدات

قائمة مصر لأمم إفريقيا لليد

مواعيد مباريات مصر في أمم إفريقيا لليد

10 أسباب وراء رفض دي يونج الانتقال لمانشستر

عودة نجم الأهلي للتدريبات