كرة سلة - منتخب مصر تحت 17 يفوز على نيوزلاندا في تحديد مراكز كأس العالم
السبت، 09 يوليه 2022 - 22:18
كتب : هاني العوضي
حقق منتخب مصر لكرة السلة تحت 17 عاما الفوز على نيوزلاندا بنتيجة 82-54 ضمن مباريات تحديد المراكز من الـ 9 حتى الـ 11 في كأس العالم للناشئين.
وانتهى الربع الأول بتقدم مصر بنتيجة 20-13، قبل أن يتسع الفارق في الربع الثاني ليصل إلى 46-22.
وواصل منتخب مصر التقدم في الربع الثالث الذي انتهى بنتيجة 58-37.
وفي الربع الرابع استمر التفوق لينهي منتخب مصر المباراة بالفوز بنتيجة 82-54.
وسيلعب منتخب مصر مباراته الأخيرة في البطولة أمام كندا في مباراة تحديد المركز التاسع والعاشر.
اقرأ أيضا
النني يكشف كواليس تدريبه على التسديدات
مواعيد مباريات مصر في أمم إفريقيا لليد
10 أسباب وراء رفض دي يونج الانتقال لمانشستر
نرشح لكم
كرة سلة - مصر تطلب استضافة المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم كرة سلة - ريال مدريد يعلن مدربه الجديد بعد 11 عاما من حقبة لاسو عاصم مرعي: أقول لجماهير الزمالك "حقكم عليا".. ولهذا السبب قررت الاستمرار في كوريا سلة - منتخب مصر إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال بفوز كبير على الكونغو انتهت تصفيات مونديال السلة - مصر (80)-(52) الكونغو الديموقراطية.. الفوز الثالث على التوالي كرة سلة - مصر تسحق كينيا وتحجز مقعدا في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم انتهت تصفيات كأس العالم كرة سلة - مصر (72) (39) كينيا.. نهاية اللقاء كرة سلة - مصر تخسر من الأرجنتين في كأس العالم تحت 17 عاما
أخر الأخبار
ذا أثليتك: تمت.. رحيم ستيرلنج إلى تشيلسي 12 دقيقة | ميركاتو