كرة سلة - منتخب مصر تحت 17 يفوز على نيوزلاندا في تحديد مراكز كأس العالم

السبت، 09 يوليه 2022 - 22:18

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر لكرة السلة تحت 17

حقق منتخب مصر لكرة السلة تحت 17 عاما الفوز على نيوزلاندا بنتيجة 82-54 ضمن مباريات تحديد المراكز من الـ 9 حتى الـ 11 في كأس العالم للناشئين.

وانتهى الربع الأول بتقدم مصر بنتيجة 20-13، قبل أن يتسع الفارق في الربع الثاني ليصل إلى 46-22.

وواصل منتخب مصر التقدم في الربع الثالث الذي انتهى بنتيجة 58-37.

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وفي الربع الرابع استمر التفوق لينهي منتخب مصر المباراة بالفوز بنتيجة 82-54.

وسيلعب منتخب مصر مباراته الأخيرة في البطولة أمام كندا في مباراة تحديد المركز التاسع والعاشر.

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