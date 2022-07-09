كرة سلة - منتخب مصر تحت 17 يفوز على نيوزلاندا في تحديد مراكز كأس العالم

حقق منتخب مصر لكرة السلة تحت 17 عاما الفوز على نيوزلاندا بنتيجة 82-54 ضمن مباريات تحديد المراكز من الـ 9 حتى الـ 11 في كأس العالم للناشئين.

وانتهى الربع الأول بتقدم مصر بنتيجة 20-13، قبل أن يتسع الفارق في الربع الثاني ليصل إلى 46-22.

وواصل منتخب مصر التقدم في الربع الثالث الذي انتهى بنتيجة 58-37.

وفي الربع الرابع استمر التفوق لينهي منتخب مصر المباراة بالفوز بنتيجة 82-54.

وسيلعب منتخب مصر مباراته الأخيرة في البطولة أمام كندا في مباراة تحديد المركز التاسع والعاشر.

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