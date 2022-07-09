مرموش يشارك في فوز كبير لـ فولفسبورج وديا

السبت، 09 يوليه 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

عمر مرموش مع فولفسبورج في مباراة ودية أمام تيرول النمساوي

شارك عمر مرموش في فوز كبير لـ فولفسبورج على تيرول النمساوي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ولعب مرموش مباراته الأولى بعد العودة من الإعارة كبديل في آخر 24 دقيقة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم فولفسبورج بأربعة أهداف.

ولكن الدولي المصري لم يشارك في أيا من الأهداف الثلاثة التي سًجلت بعد نزوله.

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ومن المنتظر أن يلعب فولفسبورج مع برينتفورد وديا 23 يوليو الجاري وهو النادي الذي يرغب في التعاقد مع مرموش.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" في ألمانيا عن رغبة برينتفورد في التعاقد مع المصري عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني.

ويرغب فولفسبورج في الإبقاء على عمر مرموش في الموسم المقبل ولكن اللاعب يرغب في اللعب بشكل أساسي ويستعرض العروض المقدمة له والتي على رأسها الآن برينتفورد.

ولم يشارك مرموش بشكل أساسي مع فولفسبورج ليخرج معارا إلى سانت باولي ثم شتوتجارت في الموسمين الماضيين.

ويقدم برينتفورد عرضا ملموسا إلى فولفسبورج حسب شبكة "سكاي" ولكن النادي الألماني يرفض التخلي عن اللاعب حتى الآن.

صحيفة "اكسبريس سبورت" كشفت أن برينتفورد حوّل اهتمامه بقوة نحو عمر مرموش بعد عدم تمكنهم من التعاقد مع كين لويس بورت مهاجم هال سيتي.

وينتهي تعاقد مرموش مع فولفسبورج في صيف 2023 .

وساهم مرموش بتسجيل 10 أهداف وثماني تمريرات حاسمة مع سان باولي وشتوتجارت في 42 مباراة.

مرموش أجاب في حواره مع FilGoal.com في وقت سابق عن موقفه من فولفسبورج الموسم المقبل والدوري الذي يحلم باللعب فيه.

-عقدك ينتهي مع فولفسبورج في يونيو 2023، هل تنوي العودة للنادي أم ستبحث عن فرصة أخرى؟

"أحترم تعاقدي في فولسفسبورج فيجب ان أتواجد في فترة الإعداد ولكن هدفي أن ألعب بشكل مستمر فإذا لم يمنحوني الفرصة سأرحل".

"حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي وإذا كان هناك عرض واضح فمن الأفضل أن أحصل على الفرصة هذا الموسم بدلا من الانتظار".

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