تين هاج: علينا أن نكون مبادرين ونستحوذ على الكرة.. وأحاول التعرف على اللاعبين

السبت، 09 يوليه 2022 - 16:22

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

يرغب إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد من فريقه اللعب بأسلوب مبادي وإيجابي مع الكرة وبدونها في الموسم الجديد وأن يستحوذ على الكرة.

وتحدث تين هاج لموقع يونايتد الرسمي قائلا: "علينا اللعب بأسلوب إيجابي مع الكرة وبدونها وأن نكون مبادرين".

وواصل "الطاقم التدريبي يركز على أن يكون أسلوبنا ذو طابع سباق وفي كل الأحوال ويجب أن نتمتع بالشجاعة ونستحوذ على الكرة ونمنح أنفسنا الفرص".

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واستدرك "وعلينا كذلك اللعب بدون كرة من أجل اللعب بأسلوب الضغط وهذا ما نعمل على تحقيقه".

وعن الجولة التحضيرية قال: "أحاول التعلم والتعرف على فريقي وهذه من مميزات الجولة، أمامنا أسبوعين للتعرف على بعضنا البعض".

وشدد "أريد جلب الطاقة والحيوية للفريق ويجب القول بإن كل اللاعبين يعملون بشكل رائع ويتدربون بطاقة وحماس وهم يستمتعون بلعب كرة القدم معا ويؤدون بشكل جيد".

وواصل المدرب الهولندي "خضت محادثات مع بعض اللاعبين خلال الأيام الماضية وانضم لنا اللاعبين الدوليين والآن سنتعرف أكثر على بعضنا البعض".

وعن تواجد ستيف مكلارين في جهازه المعاون بعدما كان مساعدا للسير أليكس فيرجسون من قبل وحين التتويج بالثلاثية التاريخية سنة 1999 قال: "لديه إمكانيات كثيرة أخرى ولكن معرفته بالنادي وثقافته شيء إيجابي لنا".

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