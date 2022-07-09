سكاي: تطور جديد في مفاوضات برشلونة وديمبيلي

شهدت الساعات الأخيرة تطورا جديدا في مفاوضات برشلونة مع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي وفقا لـ"سكاي".

عثمان ديمبيلي النادي : لاعب حر برشلونة

عقد ديمبيلي انتهى بنهاية الشهر الماضي ويحق له التوقيع مع أي فرق بشكل مجاني ليلعب إليه بداية من الموسم المقبل.

وتوصل برشلونة إلى اتفاق مع ديمبيلي بحسب "سكاي" بشأن تجديد عقده إذ وافق اللاعب الفرنسي على العرض.

وأوضح التقرير أن قرار تجديد عثمان ديمبيلي الآن في يد النادي الكتالوني.

وكان ديمبيلي قد رفض جميع العروض السابقة التي تلقاها من برشلونة على مدار الموسم وفقا لإدارة الفريق.

صحيفة "سبورت" أوضحت في وقت سابق رغبة تشافي هرنانديز مدرب برشلونة في الإبقاء على ديمبيلي وطالب النادي بتقديم عرض جديد للفرنسي.

وواصلت بأن تشافي أبلغ ناديه بصعوبة التعاقد مع لاعب بإمكانيات ديمبيلي في الوقت الحالي خاصة مع تزايد أسعار انتقال اللاعبين بشكل مبالغ فيه.

المهاجم صاحب الـ 25 عاما شارك الموسم الماضي مع برشلونة في 32 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 13 هدفا.

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