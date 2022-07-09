ماني يتحدث عن ظهوره الأول مع بايرن ميونيخ

شدد ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ على ثقته في الانسجام سريعا مع فريقه الجديد عقب خوض مرانه الأول.

ساديو ماني النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وقضى ماني مع ليفربول 6 مواسم قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ في الصيف الجاري بعقد يمتد حتى عام 2025.

وقال ماني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي البافاري: "المران الأول كان جيدا للغاية. لقد استمتعت به وكذلك الآخرون. أنا سعيد جدا لوجودي هنا. لقد كان أول يوم لنا معا وأتطلع إلى بداية الموسم ".

وأضاف عن الظهور المنتظر في معقل بايرن ميونيخ ( ملعب أليانز أرينا) "لقد لعبت في هذا الملعب الكبير من قبل. الآن بدعم من الجماهير التي تقف خلفنا نريد تحقيق أهدافنا".

ماني كان قد انضم إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض صاحب الـ30 عاما مع ليفربول 269 مباراة سجل خلالها 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية قبل أن ينضم لصفوف بايرن ميونيخ.

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