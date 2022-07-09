صحيفة سعودية: الشباب يلغي الاتفاق مع كيكي سيتين وينافس منتخب مصر على فيتوريا

السبت، 09 يوليه 2022 - 11:16

كتب : FilGoal

كيكي سيتيين - برشلونة

ألغى نادي الشباب الاتفاق مع كيكي سيتين مدرب برشلونة السابق بعد شرط مفاجئ من المدرب الإسباني وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية.

وكانت الصحيفة ذاتها قد أشارت إلى اتفاق الشباب مع كيكي سيتين لتولي تدريب الفريق لمدة موسمين منذ عدة أيام.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن إدارة الشباب ألغت الاتفاقية التمهيدية الموقعة مع كيكي سيتين بسبب طلبه إضافة شروط مالية جديدة.

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وكشف عن أن سيتين اشترط تسديد الشباب عنه للضرائب في بلاده إن وجدت وهذا ما رفضته إدارة خالد البلطان.

وبات روي فيتوريا أقوى المرشحين لتولي تدريب الشباب بفضل خبرته السابقة مع النصر إذ توج بلقبي الدوري والسوبر في الوقت الذي يسابق اتحاد الكرة المصري الزمن من أجل الاتفاق مع المدرب البرتغالي.

وقال مصدر مقرب من المدرب البرتغالي لـ FilGoal.com: "هناك مفاوضات مع الشباب السعودي ونادي آخر من الدوري البرازيلي بالفعل".

وأوضح "لكن الأولوية لمنتخب مصر، خاصة أن روي موافق على العرض، وإذا لم يتم الاتفاق سيكون الاعتذار من جانب الاتحاد المصري".

وأكمل "المدرب وافق على تخفيض راتبه لتدريب منتخب مصر، خاصة وأن العرض أقل من الشباب السعودي".

وكشف مصدر مقرب من مدرب بنفيكا الأسبق لـFilGoal.com في وقت سابق قائلا: "المفاوضات مع اتحاد الكرة المصري متقدمة للغاية وفي طريقنا للاتفاق النهائي".

وواصل "فيتوريا منح موافقته لاتحاد الكرة المصري على تدريب المنتخب".

واستدرك المصدر "لكن مازال هناك بعض البنود التي تخص التعاقد لم يحدث فيها اتفاق نهائي".

وأتم المصدر حديثه "لكن تلك البنود الاتفاق عليها أصبح قريبا للغاية".

وكانت آخر تجارب المدرب البرتغالي هي مع سبارتاك موسكو قبل فسخ التعاقد بالتراضي في شهر ديسمبر الماضي لسوء النتائج.

وسبق للمدرب صاحب الـ52 عاما خوض تجربة في الوطن العربي حينما أشرف على تدريب النصر السعودي في 2019 وقاده للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.

وبدأ المدرب البرتغالي مسيرته في فيلافرانكيانسي البرتغالي ومنه انتقل لبنفيكا تحت 19 عاما ثم فاتيما ثم باكوس فيريرا وفيتوريا جيماريش الذي قاده للفوز بالكأس.

ومن هناك تولى تدريب بنفيكا الذي قاده للفوز بالدوري البرتغالي موسمين متتاليين وفي الثاني توج بالثنائية المحلية بعدما ظفر بالكأس.

كما توج بكأس رابطة الأندية البرتغالية والسوبر البرتغالي.

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